Trafikdræbt ældre kvinde var bedøvet af sprut og medicin

Den 73-årige kvinde, der i september blev dræbt på Sønderborgmotorvejen, da en lastbil kørte op bag i hendes bil, var meget fuld og havde et ekstremt højt indhold af bedøvelsesstoffet Ketamin i blodet. Lastbilchaufføren er nu dømt for uagtsomt manddrab på kvinden.

Sønderborg: Klokken 13.06 torsdag 6. september kørte en lastbil op bagi en lille Fiat Panda på Sønderborgmotorvejen ved Gråsten. Inde i bilen sad en 73-årig kvinde, der døde på stedet af de voldsomme kvæstelser, hun pådrog sig ved sammenstødet. Nu viser det sig, at den ældre kvinde var meget fuld og påvirket af meget stærk medicin. Det kom frem i Retten i Sønderborg tirsdag, da den 63-årige lastbilchauffør blev dømt for uagtsomt manddrab, fordi han kørte op bag i kvindens bil.

Lastbilchaufføren indledte retsmødet med at erkende sig skyldig. Derfor var det ikke nødvendigt at afhøre de indkaldte vidner, som kunne forlade Domshuset uden at have afgivet forklaring. Men under dokumentationen kom det frem, at kvindens nedskrevne promille var på 1,85 - og det er langt over den grænse, hvor man ville få en ubetinget frakendelse af kørekortet. Dertil blev der i kvindens blod fundet ekstremt store tal for bedøvelsesstoffet Ketamin. Det bruges ved operationer af både mennesker og større dyr som heste, ligesom narkomaner også bruger stoffet, fordi det giver en rus og kan give kraftige hallucinogene virkninger.

Ifølge lastbilchaufførens forsvarer Erik Schøt-Bæk cirka 50 gange højere Ketamin-værdi end den tilladte ved bilkørsel. Forsvareren gjorde da også opmærksom på, at man med de høje værdier er "ganske uegnet til at køre i bil".

- Hun er formentlig faldet i søvn i bilen, og derfor har bilen holdt stille midt på motorvejen, sagde han. Undersøgelser fra ulykkesstedet har slået fast, at kvindens bil holdt stille eller kørte meget langsomt, da lastbilen kørte op bag i den. Lastbilen kørte 85 kilometer i timen lige før ulykken, men chaufføren nåede at bremse cirka et halvt hundred meter før, de to køretøjer ramte hinanden, så hastigheden var faldet med cirka ti kilometer i timen, da de kolliderede.

Chaufføren blev idømt en betinget frakendelse af førerretten i tre år - og 20 dagbøder af 200 kroner. Det er i den milde ende, og det sagde retsformand Leon Fredgaard da også til den dømte i sine bemærkninger til dommen, hvor han også pointerede, at kvinden måske har holdt stille på motorvejen.

- Hun har også haft godt med sprit og Ketamin i blodet, sagde han.