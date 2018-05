To grønne Sønderborg-projekter fremhæves i klima-katalog

Project Zero og House of Science er med i en ny publikation med 100 af landets bedste klimaprojekter.

Formålet med Klima100-publikationen er at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner - og at inspirere til flere af slagsen.

Den samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt om i landet. I alt 20 syddanske projekter er blevet udvalgt - heraf altså to fra Sønderborg.

Sønderborg: Project Zero, der skal gøre Sønderborg CO2-neutralt i 2029, og samarbejdet omkring House of Science, er så vellykkede, at de to projekter bliver fremhævet i publikationen Klima100, som Realdania og Sustainia netop har udgivet.

Dejligt at indsatsen bliver set

- Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag, siger direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen i en pressemeddelelse.

Borgmester Erik Lauritzen er glad for anerkendelsen og den opmærksomhed, det giver at få nævnt to projekter i Klima100-publikationen.

- ProjectZero og House of Science er vigtige projekter, som vi er stolte af og gerne viser frem. Sønderborg Kommune er også, som den eneste danske kommune, optaget i det internationale netværk UNESCO Sustainable Learning Cities, og vi arbejder målrettet med FN´s verdensmål for at fremme en bæredygtig udvikling, påpeger han i en pressemeddelelse.