To frikendelser og betinget dom i Telia-sag bliver en dyr omgang for staten

SØNDERBORG: - Den sag burde aldrig være kommet længere end til skrivebordet, sagde forsvarsadvokat Jan Schneider, da han i sidste uge procederede for en 23-årig klient tiltalt for i samlet tre forhold at have snydt sin arbejdsgiver Telia for 20.000 kroner.

Jan Schneider gjorde opmærksom på, sagsomkostningerne for hans klient var på vej mod det ti-dobbelte. Tirsdag blev den 23-årige og en jævnaldrende kammerat og tidligere Telia-kollega frifundet.

En 25-årig hovedanklaget, der tegnede sig for langt de fleste af små 100 sagsforhold, fik tre måneders betinget fængsel og skal betale Telia 8000 kroner i erstatning samt 30.000 kroner plus moms i sagsomkostninger. Resten af sagsomkostningerne afholder staten. Det er beløb på i omegnen af en halv million kroner til advokater, en halv snes retsmøder, efterforskning og stribevis af tolke.

Retssagen startede i januar 2018 og blev udsat flere gange på grund af sygdom, foruden at de mere end 40 vidner i sagen ikke var lige lette at få til at give møde.