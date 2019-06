Svenstrup Ringridning holder fanerne højt

Vejret holdt ikke nogen væk, for det var ideelt til galgedyst i Svenstrup søndag, da 105 ryttere meldte sig under fanerne til årets ringridning.

SVENSTRUP: Trafikken gik i stå i Svenstrup søndag ved middagstid. I lyskrydset ved friskolen og ud for forsamlingshuset måtte de firhjulede holde stille, mens et hestetrukket vogntog og ekvipager med hvidklædte ryttere og pyntede heste passerede ad Nordborgvej og ind på ringriderpladsen. Tilskuere langs vejen og ryttere kender hinanden så godt, at der faldt bemærkninger i begge retninger om dagsformen til årets ringridning.

På pladsen fortsatte Muta in Brass med at spille nogle numre, mens ryttere red hen til de syv galger for at tage banen og højden af ringene i nærmere øjesyn. 105 ryttere til start vakte ingen begejstring, men det er nu, som det er på en småvarm sommerdag med let brise.

- Det går op og ned, og vi skal være glade for dem, der kommer. Der er flere nye med hos ponyerne, og der er også kommet ryttere, som ikke var med i Nordborg i sidste uge, siger formand Dorthe Johansen, der selv deltager i ringridningen samtidig med, hun skal holde styr på tropperne.

Blandt de yngste var også cykeringriderne, som red ind på pladsen på pyntede tohjulede med bamser og blomster og forældre til at holde et fast tag i ekvipagen på vej hen mod ringen. Èt er at få en hest til at galoppere i rette trit, men det kan være sværere at holde balancen på en cykel, mens man forsøger at spidde en metalring i en galge, når man ikke engang er begyndt i skole endnu. Præmierne i festteltet vidnede dog om, der var mange gode grunde til at holde ud for de yngste, for der var både chokolade, godter, sodavand og en tennisketcher i de bugnende gevinstpakker.

Galge 3 blev sat ud af spil, da der ikke var flere ringridere, end at det gik med seks galger. I ringridningen er det også de små, der har det sværest, for en lille pony tager ulig mange flere galoptrin hen mod galgen end en af de store gangere, der nærmest rutinemæssigt ved, hvornår de skal slå over i galop for at leve op til regelsættet for rette hovslag. Nogle heste stopper også op med det samme, når de hører lyden af lansens slag mod jernringen, for der er jo ingen grund til at overanstrenge sig, når man skal igennem galgen gang på gang.