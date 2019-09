Surt kontrolbesøg får campingpladsejer til at kvitte smøgerne

Indehaveren af Madeskov Camping ved Sønderborg har tilmeldt sig et rygestopkursus, efter at Fødevarestyrelsen slog ned på, at han røg i virksomheden.

Sønderborg: Et kritisk besøg af Fødevarestyrelsen på Madeskov Camping i august har fået en noget overraskende drejning. Under besøget konstaterede kontrollanten, at der blev røget i et lokale, hvor der både opbevares emballerede og uemballerede fødevarer, hvilket man ikke må. - Det vidste jeg godt, men jeg gør det heller ikke mere, forklarer ejer John Vincent Nilsson. Rygningen var medvirkende til, at campingpladsen fik en indskærpelse - en slags løftet pegefinger - i forhold til håndtering af fødevarer, hvilket medfører en gebyrbelagt opfølgende kontrol. - Nu ryger jeg udenfor i stedet, og så har jeg faktisk tilmeldt mig et rygestopkursus, fortæller John Vincent Nilsson. Der var også problemer med en hund inde i kiosken, hvilket kontrollanten spottede, fordi der stod en hundekurv. Det vidste John Vincent Nilsson også godt, at han ikke måtte. - Hunden var kun ni uger gammel, og derfor havde jeg taget den med. Fødevarestyrelsen slog også ned på, at campingpladsen havde flere varer, hvor "bedst før dato" var overskredet blandt andet løssalgsslik. Nillson er nu gået over til slik i poser, ligesom han lover, der også er styr på resten.

Nu ryger jeg udenfor i stedet, og så har jeg faktisk tilmeldt mig et rygestopkursus. John Vincent Nilsson, Madeskov Camping

Også rod i papirerne Hele besøget endte med at koste campingpladsen en bøde på 5.000 kroner og en sur smiley, fordi den ikke havde styr på egenkontrollen, hvilket der også var problemer under et kontrolbesøg tilbage i maj 2018. Den gang slap Nilsson med en indskærpelse men altså ikke denne gang. Campingpladsen kunne ikke fremvise dokumentation for varemodtagelse eller opbevaringstemperaturer for 2019. I forhold til førstnævnte havde campingpladsen faktisk noget dokumentation for varemodtagelse frem til april, men der var ikke årstal på papirerne. John Vincent Nilsson opfyldte i marts 2016 en gammel drøm, da han købte Madeskov Camping. Han havde forinden været fastligger på pladsen i ni år og altid talt om, at han ville købe den, hvis han en dag fik råd. Købet kunne lade sig gøre, fordi John Vincent Nilsson havde ramt syv rigtige i lotto og vundet 12,5 millioner kroner. Siden har han været i gang med renovere pladsen ved Augustenborg fra A-Z. - Der har været så meget hernede. Mange rutiner jeg skulle sætte mig ind i, men nu er der styr på tingene, lover han.