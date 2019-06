Stort plus og nyt navn: Lodam bliver til BITZER

Sønderborg: Per dags dato har elektronikvirksomheden Lodam Electronics A/S skiftet navn til BITZER Electronics A/S efter den tyske familiekoncern BITZER - ejer de seneste 12 år.

- Vi er et elektronik-kompetencecenter i BITZER-koncernen, og vi har nu valgt at tage familienavnet: BITZER. Navneændringen får ingen konsekvenser for det gode samarbejde, vi også i fremtiden vægter højt i samarbejdet med partnere, leverandører og venner af huset, siger Rasmus Clausen, forretningsudvikler hos BITZER Electronics.

Navneskiftet foranlediges blandt andet af den øgede efterspørgsel på intelligente elektronikkontrollerede løsninger i BITZER koncernen, som siden har ejet Lodam. Det får ingen praktisk indvirkning på, hvordan BITZER Electronics også fremadrettet vil investere i lokalsamfundet.

- Vi har altid været meget involverede i det lokalsamfund, vi er en del af. Derfor investerer vi fortsat i at udvikle både uddannelser, sportsklubber, koncerter og kulturliv, understreger Anna Marie Damgaard Kristensen og Henning Højberg Kristensen, direktører hos BITZER Electronics.