Stor udskiftning i Als Revyen giver numre Med nye Øjn

AUGUSTENBORG: Der er næsten ny besætning på Als Revyen, når den torsdag 7.-søndag 10. marts i næste uge går over scenen i Augustenborg hallerne med titlen, der meget passende hedder "Med nye Øjn". 29-årige Kristina Asmussen Gude-Hansen får sin debut som instruktør på revyen, som holdet øver sig på til det sidste. Fem af syv revyskuespillere er nye. Scenografien er også lagt i hænderne på yngre kræfter, så der er lagt op til lidt af en ungdommelig revolution på scenen og i kulissen. Om det får indflydelse på indholdet, der plejer at være relevante indslag om personlige og samfundsmæssige emner og udståender, vil vise sig.

- Der er udsolgt fredag 8. marts, men der er stadig 40 billetter lørdag aften og ledige pladser at få torsdag aften samt til familieforestillingen søndag 10. marts. Der har vi solgt 134 billetter af 220 pladser, siger revyformand Peter Buhl, der selv har været instruktør på forestillingen gennem fire årtier, men slap tøjlerne, da han rundede de 72 år sidste år.

De tre aftenforestillinger er med spisning. Emnemæssigt er der nok at tage fat på for revyholdet. Tour de France kommer til Als, og Danmark er netop blevet verdensmestre i håndbold. Det må være oplagte revytemaer for et ungt sprudlende hold.

Peter Buhl holder sig bevidst helt ude af instruktionen. Skuespilleren Pia Rosenbaum har netop været på besøg for at give de unge revyskuespillere input og fif til deres sceneoptræden. Der hersker spænding til det sidste. Der er dog også rutinerede kræfter at trække på. Blandt andet har tekstforfatterne holdt ved, så tråden til revyens første halve århundrede er intakt.

- Revyholdet har selvfølgelig helt frie tøjler. Vi glæder os til at se, hvad de finder på. Der er meget kreativitet og energi i det nye hold. Der er også rigtig meget at se til og pudse af op til premieren. Det tager altid flere kræfter, end man regner med i opløbet. Vi er heldige at have intet mindre end 30 sponsorer. Økonomien er i orden, men vi vil selvfølgelig også gerne have så stort et publikum som muligt at spille for, siger Peter Buhl, der stadig medvirker som guitarist i revyorkstret og sørger for at få det hele at køre.

- Jeg synes, det går helt fint, siger en fortrøstningsfuld Kristina Asmussen Gude Hansen, der glæder sig til debuten.

Pianist er Henning Simonsen, som er indforskrevet helt fra Kolding, så Als Revyen breder sig på alle måder. Et hold på et halvt hundrede mennesker står bag Als Revyen, der har egen kostumegruppe og Æ Rummelpots ungdomsredaktør Freja Oldrup som scenograf.