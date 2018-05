Sprogfitness er en ny trend i børnehøjde

330 børn var fredag formiddag samlet i Kongevejsparken i Sønderborg for at deltage i Sprogfitness for første gang.

- Det er en anden måde at lege med sproget på. Det er med til at motivere og udvikle det, man allerede arbejder meget med i børnehaverne og på biblioteket, siger Dorte Larsen.

I Sønderborg er 330 børn fra børnehaver i hele kommunen kommet for at lege med.

Sprogfitness er et landsdækkende arrangement, som samler 10.000 børnehavebørn i parker rundt omkring i landet for at lege og lære sproget. Børnene går med deres pædagoger rundt til forskellige lege, der træner sproget og brænder krudt af på samme tid.

Stjernedamen er Dorte Larsen, der har flere gule stjerner hængende på sig. Hun kommer fra Biblioteket Sønderborg, der sammen med blandt andet UC Syd Pædagoguddannelsen har været med til at stable Sprogfitness på benene for første gang i Sønderborg.

Det er en anden måde at lege med sproget på. Det er med til at motivere og udvikle det, man allerede arbejder meget med i børnehaverne og på biblioteket.

Sprogfitness blev udviklet af Aalborg Bibliotekerne og Pædagoguddannelsen UCN, og det er en masse lege, der er udviklet med fokus på leg og læselyst. Børnehavebørnene bruger formiddagen på at gå fra leg til leg, og de gør det på den samme dag landet over. Meningen er, at legene skal kunne leges hjemme i børnehaven og videreudvikles. Det første arrangement blev afholdt i Aalborg i 2014. Efterfølgende deltog Region Nordjylland, og i 2017 var hele Danmark med. Sønderborg Kommune deltog for første gang i Sprogfitness den 4. maj 2018. Arrangementet var et resultat af et samarbejde mellem UC Syd Pædagoguddannelsen i Aabenraa, Børnehaven Kløverhusene, Sprog- og læsekonsulenten Sønderborg Kommune, House of Citizenship VidensBy Sønderborg og Bibliotek Sønderborg.

En sproglig fangeleg

En af legene er en fangeleg. Den står de to pædagogstuderende fra UC Syd Pædagoguddannelsen Silke Jensen og Lina Thomsen for. To par skal fange de andre, og bliver man fanget, bliver man hægtet på kæden.

- De skal også sige, hvad de hedder, og så spørger vi, om de kender andre ord, der starter med deres forbogstav. Det starter små samtaler. Det kører bare ligeud, og det er alletiders, siger Silke Jensen.

- Børnene synes, at det er vildt sjovt. Dem, der er lidt stille i starten, kommer alligevel hurtigt med, tilføjer Lina Thomsen.

27 studerende fra UC Syd Pædagoguddannelsen i Aabenraa er kommet til Sønderborg for at sørge for sproglige lege til legelystne børnehavebørn.

- Vi håber, at de studerende får prøvet at være skarpe foran en gruppe og instruere dem i, hvad de skal. Men også at de får en fornemmelse af, hvad børn i den alder kan. Dem, der er med i dag, har også været med til Forskningens Døgn i sidste uge. Det giver dem rigtig god erfaring at komme ud og være med til de her ting, siger Marie Monrad Weber, der er underviser på pædagoguddannelsen.

Silke Jensen og Lina Thomsen gør klar til at tage imod det næste hold, der står og tripper. Fangelegen kan snart gå i gang igen.