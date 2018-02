Spaden snart i jorden til ny ingeniørblok ved Alsion

Center for Industriel Elektronik (CIE) bliver den 11. af blokkene, som en del af Alsion. Byggeriet til over 175 mio. kroner begynder til april og præsenteres ved en offentlig reception 2. marts.

Projektet til mindst 175 mio. kroner i fem planer fordelt på cirka 3300 kvadratmeter blev præsenteret i juni sidste år som en massiv satsning på uddannelse af ingeniører på Syddansk Universitet i Sønderborg. Als og omegn er i forvejen centrum for klyngen af energirelaterede virksomheder i Danmark, og nu skal satsningen på universitetet sikre ingeniører nok til fremtiden.

- Vi holder en reception 2. marts kl.13.00, hvor alle interesserede kan komme på Alsion og se projektet, og til april tager vi hul på selve byggeriet, siger Horst-Günter Rubahn, campusleder og direktør for Mads Clausen Instituttet.

Sønderborg: Nu er det snart så vidt, at planerne for den den 11. blok, der skal udgøre Center for Industriel Elektronik (CIE) kan præsenteres og blive til et rigtig stykke byggearbejde.

Center for Industriel Elektronik (CIE) blev præsenteret på et pressemøde i juni 2017. I alt fem aktører skyder hver mindst 35 mio. - i alt mindst 175 mio. kroner i CIE. Det er virksomhederne Danfoss og Linak på Als samt Sønderborg Kommune, Syddansk Universitet og Region Syddanmark.CIE skal optage studerende, som vil uddanne sig til bachelor, diplomingeniør eller tage en Ph.D. Når den nye forsker- og uddannelsesinstitution er fuldt oppe at køre, forventes der årligt 65 ingeniører uddannet. De skal sikre hele regionen den nødvendige højtuddannede arbejdskraft. Danfoss og Linak skyder yderligere mellem 60 og 80 mio. kroner i opførelsen af den fem etager og omkring 3300 kvadratmeter store bygning til CIE, som placeres syd for de øvrige 10 blokke af Alsion. Der er reception fredag den 2. marts kl.13 på Alsion, U109, hvor man vil kunne se en præsentation af byggeprojektet og det færdige CIE.

Lidt over et års byggeri

Køreplanen for byggeriet er, at selve råhuset vil kunne lukkes i slutningen af året efter et rejsegilde. Fra januar til maj 2019 foretages indretningen, hvorefter bygherre overtager bygningen i begyndelsen af juni og kan flytte ind i løbet af sommeren 2019.

Fra 2019 vil Center for Industriel Elektronik (CIE) optage de første studerende, som vil kunne uddanne sig til bachelor, diplomingeniør eller tage en Ph.D.

Den nye bygning kommer ikke til at indeholde kontorpladser eller forelæsningsrum, men derimod kun laboratorier, værksteder og projektrum. Det vil sige, at medarbejdere hyppigt vil gå fra kontorpladser i det gamle Alsion til laboratoriepladser og projektrum i den nye bygning. Det samme gælder selvfølgelig de studerende.

Stedet kommer til at huse forskning i produkter, fejl og pålidelighed helt ned på det atomare niveau.

For at skabe sammenhæng mellem det gamle Alsion og den nye CIE-bygning bygges en glas-gangbro i første etage, hvor kælderplan udgør 0. etage. Placeringen kommer ikke til at reducere antallet af parkeringspladser i den sydlige ende af Alsion.