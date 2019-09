Sønderborg vil plante tre hektar skov på Kær Vestermark

Sønderborg: Sønderborg Kommune er nu officielt med i landsindsamlingen 'Danmark planter træer', hvor TV2 sammen med Danmarks Naturfredningsforening samler penge ind til nye skove i hele Danmark. Træer binder co2, og nye skove kan derfor være en del af klimaløsningen.

Målet med landsindsamlingen er at indsamle 20 millioner kroner, så der kan plantes én million træer i Danmark. Sønderborg Kommune vil gerne have del i pengene til ny skov, og forvaltningen gik efter sommerferien i gang med at kigge efter mulige arealer, hvor der kan plantes ny skov.

- Vi indstiller til byrådet, at der skal plantes tre hektar skov ved industriområdet Sønderborg Nord, så det kan skærme for Kær Bygade. Jeg håber, byrådet godkender det, ellers har vi andre muligheder. Jeg kan ikke afvise, at der kommer flere området til, det kommer an på, om vi har arealer, hvor vi kan konstatere, at vi ikke kommer bruger til at bruge det til noget, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Byrådet har i denne uge godkendt en ny lokalplan for industriområdet Sønderborg Nord, da flere virksomheder har vist interesse for at bygge på området, der tidligere blev kaldt Tech 21. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i højden på 30 meter i nærheden af Jem og Fix. Der er indkommet syv indsigelser til lokalplanen, som blandt andet går på, at der bør plantes træer, der skærmer for udsigten til bygningerne set fra Kær Bygade.