Sønderborg og Gråsten Fjernvarme er nu to-i-én

- Vi blev udfordret på vore synspunkter og fik lov at forklare, hvorfor fusionen er en god ide. Det lykkedes trods alt at få den igennem. Der var mange spørgsmål og en god debat. Vi har nu fået bemyndigelse til at arbejde videre med fusionen. Jeg regner med, den er på plads i november, siger en lettet formand i Sønderborg Claus Plum.

GRÅSTEN/SØNDERBORG: Sønderborg og Gråsten fjernvarmeselskaber stemte torsdag fusionen mellem i alt 12.000 fjernvarmeforbrugere igennem. Det holdt hårdest på Business College Syd i Sønderborg, hvor ikke mindst modstandere af fusionen var mødt op for at give deres besyv med. Den ekstraordinære generalforsamling startede 20 minutter senere end planlagt, da alle stemmer skulle registreres. 277 stemmer blev fordelt på 212 for og 61 imod af de afgivne stemmesedler. Da der skulle to tredjedeles flertal til fusionen, var der spænding om udfaldet under optællingen.

Sammenslutningen mellem Gråsten og Sønderborg varmeselskaber har været planlagt længe for at opnå stordriftsfordele ikke mindst nu, da det statslige eltilskud bortfalder med årets udgang. Der blev dog stukket en kæp i hjulet på fusionsplanerne, da Gråsten Andelsboligforening kort før jul stillede sig på bagbenene, fordi andelsbolighaverne ikke var sikret samme repræsentation i fusionen som tidligere, da boligforeningen havde et fast antal stemmer i Gråsten Fjernvarme. Det blev der rådet bod på, og nu kan også Gråsten Andelsboligforening gå ind for sammenslutningen, der er blevet stemt hjem på to ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskaber 6. og 27. september. Navnet bliver Sønderborg Fjernvarme, og direktør er Erik Wolff, Sønderborg Fjernvarme, mens Gråstens direktør Peter Mikael Stærdahl med tiden vil gå ud at se sig om efter nye udfordringer, når fusionen er på plads.

Sønderborg og Gråsten fjernvarme har to år haft fælles adminstration, men nu er selskabet også fusioneret, dog forbliver der et kraftvarmeværk i Gråsten og et i Sønderborg. Arkivfoto

Det gik lettere i Gråsten

På Marina Fiskenæs var 30 personer mødt op - fortrinsvist mænd - med i alt 101 stemmer. Det skyldes, eksempelvis Gråsten Andelsboligforening råder over mere end et halvt hundrede stemmer. Da den nu er stemt for fusionen battede det gevaldigt til et stort ja på den anden ekstraordinære generalforsamling, hvor 98 stemte for fusionen, to imod, og der var én blank stemme. Det var nok, da der blot skulle være almindeligt flertal. Dermed blev selskabet med den største modstand som udgangspunkt det, der stemte sammenslutningen hjem med størst flertal.

På den første ekstraordinære generalforsamling skulle to tredjedele af andelshaverne møde op for at stemme fusionen hjem, og det er nærmest en umulighed at få så mange varmeforbrugere til at møde frem. Derfor var det nødvendigt med anden ekstraordinære generalforsamling både i Gråsten og Sønderborg.