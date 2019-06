Skrot eller godt: Stor interesse for brugt sygehusinventar

Folk fra nær og fjern kiggede onsdag forbi det lukkede gigthospital i Gråsten for at bese alt muligt, der nu er sat på auktion.

Udstyret er fordelt på 300 varenumre. Numrene kan være lige fra en vare for eksempel en stol til flere hundrede varer for eksempel køkkenudstyr.

Gråsten: I en lind strøm kom folk onsdag forbi det gamle gigthospital i Gråsten. Ikke for at få hjælp til sygdommen men derimod for at bese en masse inventar, der netop er blevet sat til salg.

Store penge at spare

På den ny adresse i Sønderborg skal alt være nyt. Derfor er så godt som alt udstyr fra Gråsten-tiden nu blevet overflødigt og til salg.

Alle folk var dog ikke kun forbi for potentielt at gøre et kup. Flere ville derimod se gifthospitalet i Gråsten indefra for første og sidste gang.

- Vi mangler ikke noget. Vi er mere kommet, fordi vi er nysgerrige. Jeg har arbejdet oppe på rådhuset i mange år, siger Hans Koch, der sammen med hustruen Karny havde taget turen fra Augustenborg.

Også en del erhvervsdrivende havde fundet vej til gigthospitalet, der vil være endegyldigt tomt, når køberne mandag og onsdag i næste uge har hentet deres varer.

- Jeg er ved at starte et hørecenter i et sundhedshus i Fredericia, så jeg har brug for en masse møbler. Jeg skulle lige ned og kigge, om der var noget i god stand, siger Jesper Elkjær Erichsen, der i dag har "Din Lyd" i Taulov og kører ud i hele Syddanmark.

- Man kan hurtigt spare 50.000-100.000 kroner, siger Jesper Elkjær Erichsen, der forinden havde tjekket varerne ud på Campen Auktioners hjemmeside.

Der kan bydes på alt fra fladskærme, projektorer, kontor- og stuemøbler til hævesænkeborde, vaskemaskiner/tørretumblere, industriovne og meget mere. Alle auktioner slutter på søndag klokken 20.30.