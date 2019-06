Skoleleder gav skarp opsang til sløve afgangselever

Broager: Det var ikke kun fryd og gammen, da Broager Skole torsdag formiddag holdt dimission for sine afgangseleverne og deres forældre.

Det oplyser Broager.dk, der overværede dimissionen

- Hverken jeres forældre eller vi er lykkedes med at få jer til at indse, at I er nødt til at gøre en aktiv indsats, hvis I skal nå et godt resultat. I stedet er enkelte mødt op uforberedte og har meddelt, at I heller ikke har brugt læseferien fornuftigt, sagde Claus Christensen.

Baggrunden for de hårde ord er, at flere elever end nogensinde på Broager Skole ved den overståede afgangseksamen har fået karakteren 00, fortæller Claus Christensen til JydskeVestkysten.

- Jeres børn risikerer at blive sorteret fra uanset, hvad jeres drøm er.

Konkret har 12 elever svarende til hver femte elev i tre 9. klasser fået 00 ved en eksamen. Ifølge skolelederen har otte ud af dem ikke levet op til, hvad de kan.

- Det barnet har brug for er, at I som forældre strammer rammerne og hjælper dem næste gang, de står overfor en prøveudfordring. Ellers risikerer de at falde igennem det ellers tætte uddannelsesnet, vi tilbyder vores børn i Danmark.