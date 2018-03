Skimmelsvamp tvinger børnehus til at flytte

Sønderborg: Mange års problemer med dårligt indeklima i Børnehuset Møllegade er nu eskaleret så meget, at Sønderborg Kommune har flyttet personalet og de omkring 60 børn. Problemer med skimmelsvamp har betydet, at institutionen med kort varsel blev rykket til lejede lokaler ved det tidligere Teknikum på Voldgade.

- Jeg fik det at vide to dage før. Det er rigtig fint at blive flyttet væk fra den gamle børnehave, når der nu var skimmelsvamp. Det har slet ikke været kaotisk for børnene, fordi personalet var med, fortæller Tina Høst Guldmann, formand for forældrerådet i 3-4 år.

Hendes ældste datter har gået i børnehuset og den næstældste datter går der nu. Til maj begynder hendes tvillinger.

Allerede for 7-8 år siden begyndte forældre og personale i Børnehuset Møllegade at klage over dårligt indeklima. Det fik i sommeren 2013 Sønderborg Kommune at udføre en række målinger i institutionen. De viste så højt et indhold af CO2, at det kunne forklare klager over træthed, utilpashed og koncentrationsbesvær.