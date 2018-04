Se billederne: 500 børn gav den gas i romaskinerne

Skole Ol

Er Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet for børn bestående af klassekonkurrencer i forskellige sportsgrene for 4.-7. klassetrin. Det er 10. gang i træk, at Skole Ol gennemføres. Det forventes, at mere end 100.000 børn har deltaget i denne sæson.



Skole OL efterlever de tre børneolympiske værdier: fællesskab, færdighed og fairplay. Før konkurrencerne begynder, er der åbningsceremoni, som består af, at den skoleolympiske ild tændes, nationalmelodien synges, taler afvikles og indmarchen finder sted. På den måde 'låner' Skole OL flere af de olympiske traditioner.



Der konkurreres i atletik, bowling, bueskydning, roning og svømning. Parasport indgår også i Skole OL. Fælles for alle sportsgrene i Skole OL er, at det er hele klassen, der konkurrerer sammen som et hold. Skole OL finalen bliver holdt på Ceres Park og Arena i Aarhus den 12.-15. juni.