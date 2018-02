Sdiri: Jeg skød ham med pistol

Mohammed Sdiri vil nu tale i Vestre Landsret. Den 19-årige mand, der i fjor blev idømt syv års fængsel for drabsforsøg på en 29-årig mand i Sønderborg, erkender nu, at det var ham, der affyrede en pistol. Men han nægter, at det var et drabsforsøg.

- Det var mig, der skød, sagde han. Men han erkender ikke, at der var tale om et drabsforsøg.

Han har nægtet sig skyldig og hævdet, at han slet ikke var på gerningsstedet den lørdag i 2016, da den 29-årige mand var i akut livsfare. Mohamed Sdiri ville ikke forklare sig i byretten, men da ankesagen tirsdag blev indledt ved Vestre Landsret var der nyt: Sdiri ville tale, og han erkendte også, at han skød den 29-årige mand.

Sønderborg: Han var tavs i byretten. Ikke et ord ville han sige - Mohammed Sdiri, der i juni 2017 blev dømt for drabsforsøg på en mand i Sønderborg. Lørdag 20. august 2016 midt på eftermiddagen hentede den 18-årige Sdiri en pistol og skød en 29-årig mand ned på klos hold ved boligblokkene ud for Koralvej. Det ligger i en ghetto i udkanten af byen, der tidligere var kendt som Kærhaven, og Sdiri blev idømt syv års fængsel ved et nævningeting i Retten i Sønderborg.

Mohamed Sdiri blev 26. juni 2017 - dagen før sin 19 års fødselsdag - dømt for drabsforsøg ved et nævningeting ved Retten i Sønderborg. Offeret var en 29-årig mand. Han var i "akut overhængende livsfare", som der står i personundersøgelsen fra Retsmedicinsk Institut ved Odense Universitets Hospital. Den 29-årige blev skudt flere gange med en pistol på klos hold. Han blev ramt i begge lår samt brystet. Leveren blev sønderrevet, han fik blødninger på 0,5-1 liter blod i bughulen, en sammenklappet lunge, luftophobning i bløddelsvæv i venstre side af brystkassen og kraftig blødning fra en stor blodåre i venstre side af lysken.Straks efter skyderiet på Koralvej 20. august 2016 blev der indledt en sand menneskejagt i hele Sønderborg. Store politistyrker iført skudsikre veste og skarpladte våben jagtede den mistænkte pistolmand. Han har tunesiske rødder. Efterforskningen førte hurtigt ud af landet, og der blev udstedt en europæisk arrestordre på den dengang 18-årige pistolmand. Hurtigt stod det klart, at han var flygtet til Frankrig. 1. september 2016 blev han anholdt af fransk politi i den sydfranske havneby Marseille, der har mange nordafrikanske indvandrere. Efter et par uger blev han udleveret og overført til retsforfølgelse i Danmark.

Intet motiv

Skudofferet stammer fra Afghanistan, og han var sammen med flere brødre på besøg hos deres svoger, som i et stykke tid have været syg. Nu var han rask, og der blev hygget i hans lejlighed på Koralvej. Der blev drukket te, spist nødder - og et par drak også et enkelt shot med alkohol. Men på et tidspunkt kom en lille gruppe på tre unge mænd til et grønt område nedenfor lejligheden. En af dem var Mohamed Sdiri. Flere af mændene i lejligheden var gået ud på altanen for at ryge tobak. Der blev råbt skældsord mod folkene på altanen.

- Kom her ned, hvis du vil noget, din luder, har offeret og flere brødre forklaret, at der blev råbt. Det gentog de i landsretten. Så den 29-årige mand gik ned for at tale Sdiri-gruppen til ro. Men det gik stik modsat. Der blev klammeri, slagsmål og flere af de unge trak knive og jernrør. På et tidspunkt forsvandt Mohamed Sdiri fra stedet. Han hentede en pistol, som han trak og skød den 29-årige.

Han blev livsfarligt såret. Læger på Odense Universitets Hospital kæmpede for skudofferets liv.

Der var tilsyneladende intet fjendskab mellem de to grupper, og skyderiet var nærmest en pludselig indskydelse. Ikke nøje planlagt.

- Det hele var ingenting. Du kigger skævt til mig, jeg kigger skævet til dig. I den dur. Det var et skænderi, der opstod ud af den luft, forklarede Sdiri i landsretten. Han fortalte, at han hentede pistolen hos sin moster, der bor i området, hvor skyderiet fandt sted.

- Jeg havde aldrig haft noget at gøre med en pistol før. Da jeg er tre-fire meter fra ham, affyrer jeg det første skud. For at skræmme ham. Jeg skyder efter benene. Så rækker han ud efter min højre hånd og forsøger at tage pistolen fra mig. Så går det sidste skud af. Ja, det er mig, der trykker på aftrækkeren. Det var med vilje, sagde Mohamed Sdiri.

- Da jeg stak af, var jeg ret sikker på, at jeg slet ikke havde ramt ham. Han stod op og løb efter mig, sagde han.

- Hvorfor skød du ikke bare op i luften? Spurgte anklager Flemming Hother.

- Det er altså ikke ligesom på film. Det går altså meget hurtigt - jeg ved det ikke, svarede Sdiri.