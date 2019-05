Så gik det galt igen: El-færgen Ellen ramt af nyt uheld

- Vi har holdt et lille møde her i dag, onsdag, og i morgen, når vi har hørt fra Danfoss angående leveringstider, må vi lige samle trådene og se, hvad der så skal ske, siger projektlederen.

Som nævnt var man allerede i fuld sving med de første prøvesejladser med Ellen, men disse er nu indstillet. Hvad det kommer til at betyde for de igangværende prøvesejladser, tør hun kun forsigtigt vurdere.

- Det er præcis det samme, som gik galt lige før påske med den første thruster (sidepropel, red. ). Det er viklingerne rundt om motorens stator (den stationære del af en elmotor, red. ), som har en eller anden form for kortslutning, forklarer projektkoordinator på Ellen, Trine Heinemann.

Ærø: Først var der to, så var der en og lige nu er der ingen, for tirsdag brændte også den anden af el-færgen Ellens to sidepropeller sammen under de igangværende prøvesejladser.

Den 17. juni skulle have været første dag, Ærøs el-færge M/F Ellen efter planen var i drift. Den dato blev 1. april skubbet frem til 1. juli, som nu er den første dag, man kan booke plads på færgen på Ærøfærgernes hjemmeside. Vi tæller i denne serie ned til, at elfærgen Ellen er i drift, og bringer frem til jomfrurejsen små og store historier om Ellen.

Usikker tidsplan

Hvad Trine Heinemann dog kan fortælle, er, at den midlertidige thruster, der skal erstatte den første, sammenbrændte thruster, netop er ankommet fra producenten Danfoss Editron i Finland, og at man i løbet af denne uge installerer den.

- Men vi er ikke alle sammen helt overbeviste om, at det er godt nok til at sejle på prøveture og træningssejladser. Når vi kun har en enkelt thruster er der jo ting, vi ikke kan få prøvet af. Så lige nu træder vi lidt vande, fortæller Trine Heinemann.

Der er efter alle vurderinger tale om en konstruktionsfejl på thrusterne.

- De er ikke på nogen måde blevet overbelastet under prøvesejladser, hvor man højst har været oppe på 80 procent af deres ydeevne, fortæller Trine Heinemann.

Hvad den sammenbrændte thruster kommer til at betyde for den samlede tidsplan for indsætningen Ellen, vil Trine Heinemann ikke komme med en bindende vurdering af.

- I princippet har vi officielt søprøver i næste uge, og beslutter vi, at det har vi ikke alligevel, så er det klart, at det hele kommer til at forskubbe sig, men det har vi ikke taget stilling til endnu.

Ved I, hvornår de to thrustere, I nu har til reparation i Finland, kommer tilbage?

- Nej, det er jo vores Danfoss-kontakt, der håndterer den del, og han har ikke kunnet give en sikker leveringsdato. Han kan sjusse sig frem til noget, men det kan vi jo ikke bruge. Men det bliver i hvert fald ikke inden for de næste 14 dage, det er helt sikkert.

Men kan I gennemføre retvisende søprøver med en midlertidig thruster?

- Nej, men det er der måske en vej ud af, hvor man så kan gennemføre en ny og mindre test, når vi har monteret det originale materiale. Men det er jo igen op til styrelserne, om man vil være med til det. Men hvis man skal give det her noget som helst positivt spin, så må det være, at kommunen endnu ikke har overtaget færgen, så regningen ikke hænger på dem. Men det er så også det eneste positive, der er at sige om det.