Sønderborg: I dagtimerne er Ringriderpladsen i Sønderborg i disse dage vært for den årlige ringriderfest. Natten til søndag havde pladsen dog ifølge politiet efter alt at dømme besøg af ubudne gæster, der i tidsrummet mellem klokken 1.12 og 2.59 antændte fire brande, oplyser Nikolaj Hølmkjær, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er blevet sat ild til halmballer og pap. Den ene af brand opstod tæt på en beboelsesvogn, og vi regner med, at det er forsætligt, da der ikke kan have været andet, der har antændt branden. Vi har desværre ikke nogen vidner, der har set noget, men heldigvis var brandvæsnet hurtigt til at rykke ud og slukke dem, lyder det fra vagtchefen.

Inden pladsen lukkede i nat har både vagter og politi været til stede for at sikre, at brandene ikke skulle fortsætte hele natten.