Politiet efterlyser flugtbilist efter påkørsel

Sønderborg: En 25-årige kvinde fra lokalområdet blev onsdag eftermiddag påkørt af en fører i en ældre sort BMW, da hun trådte ud på fodgængerfeltet i krydset ved Bilka i Center Øst.

Kvinden blev efterfølgende kørt på skadestuen, men slap forholdsvis heldig fra påkørslen, der ellers skete bagfra med høj fart, oplyser politiet i Sønderborg. Her vurderer man også, at føreren af bilen ikke kan have undgået at bemærke påkørslen.

Føreren kørte dog fra ulykkestedet, og den ældre sorte BMW efterlyses nu. Vidner mener, at bilen har en nummerplade, der begynder med RN og formentlig har 26 som de sidste to cifre.

Oplysninger kan gives til politiet på 114.