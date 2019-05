Ottende år i træk: Teglværkskoncern præsterer igen stort plus

Petersen Tegl

Den 17. maj 1791 gav Christian den 7. husmand Peter Andresen tilladelse til at drive teglværk ved Nybøl Nor. Peter Andresen, som drev et lille landbrug på stedet, var dermed den første teglbrænder i familien Petersen. I dag drives og ejes teglværket af Christian A. Petersen og hans døtre, som er henholdsvis 7. og 8. generation i lige linje.



Det 6,5 km² store Nybøl Nor var dengang som nu ideelt for teglværksindustri. Langs norets kyster var der rige forekomster af istids-ler, og noret havde direkte, sejlbar forbindelse til Flensborg Fjord. Tilbage i 1700-tallet lå teglværkerne side om side. Med omkring 50 teglværker var koncentrationen dengang Nordeuropas største. I dag er der seks teglværker tilbage.



Fra at være et lokalt teglværk har Petersen Tegl udviklet sig til at være en højt specialiseret virksomhed med global eksport. Udviklingen er foregået og foregår fortsat­ i samarbejde med arkitekter i hele verden.



Som et af de få teglværker i verden brænder man tegl med kul. De senere år er medarbejderstaben næsten fordoblet til omkring 170-180. I 2015 købte den naboen Tychsens Teglværk af Randers Tegl og investerede 75 millioner kroner i nye produktionshaller.