Nyt revyhold på Als: Vi lærer, griner og øver på livet løs

Kun to ud af otte i kernen af den nu over 50 år gamle Als Revy hører til den gamle garde. Men det nye hold bærer grinet både blandt sig og ud over scenekanten på hjemmebanen i Augustenborg.

Augustenborg: Det kan godt være, at hjemmebanen er Augustenborg, men Als Revyen har løftet sig til helikopterperspektiv og kan også godt give præsident Trump en kærlig omgang, hvis det skal være. Hvad der præcis kommer til at røre sig i handling og af lattermuskler i de 34 stykker med premiere på torsdag, er en velbevaret hemmelighed. Men her weekenden forud øves der på livet løs. Fem af skuespillerne er nye - det samme er instruktøren. "Ja, det er rigtig godt" og "Vi tager den lige igen", lyder det flere gange fra instruktør Kristina Asmussen Gude-Hansen, som har blikket rettet skarpt mod scenen i Kultursalen i Augustenborg-Hallerne. - Da jeg så opslaget på Facebook med at de søgte en nu instruktør, tænke jeg, at det kunne jeg vist ikke løfte. Men vi tog alligevel en snak, og jeg fik lyst til at prøve, forklarer Kristina, som dermed får sin debut med revygenren. - Det er noget med hurtighed og ting, som bare skal fungere. Det er nok det, som kan give mig flest sommerfugle i maven, tilføjer hun med et smil.

Als Revyen 2019 De rutinerede kræfter på Als Revyen er Dorthe Wiseman og Bodil Nissum, mens Jeanett B. Meelby, Liv Muus Larsen, Mathias Johanning, Sune Petersen og Søren Svane er nye på holdet.Ny instruktør er 29-årige Kristina Asmussen Gude-Hansen fra Stubbæk, der afløser Peter Buhl, som har været revyinstruktør i 40 år og stadig er revyformand.



Als Revyen er en videreførelse af Augustenborg Revyen, der spillede i Augustenborghus i 40 år, inden Als Revyen flyttede til den nybyggede kultursal, hvor den nu spilles for 11. gang. Sidste år var der 50 års jubilæum.



I år hedder den "Med nye Øjn" med reference til det næsten spritny revyhold. Der er premiere 7. marts med få ledige pladser, udsolgt 8. marts og stadig billetter til lørdag den 9. marts og familieforestillingen søndag 10. marts.



Foto: Timo Battefeld Mathias Johanning er færdig med sit indslag til fuld tilfredshed fra instruktør Kristina Asmussen Gude-Hansen.Foto: Timo Battefeld

Fostret op med drama Hun stammer fra Stubbæk og er ellers fostret op med drama. En mor og far introducerede hende for områdets egnspil. Blandt andet det i Cathrinsminde. Men ellers har Det Lille Teater i Gråsten været et omdrejningspunkt med opsætning af stykker som Peter Pan sammen med sine forældre. Desuden Junglebogen og Prinsessen på ærten. Hun er dog ikke den eneste nye. Gymnasieeleverne Liv Muus Larsen og Mathias Johanning er også revygrønne endnu. Kendetegnende for flere af de nye er, at de har gjort en del i skoleteater, firmarevyer eller haft drama på skemaet på en efterskole. - Du skal lige huske at skrive, at vi er blevet utrolig godt modtaget og virkelig lærer noget af de gamle. Bare sådan noget som små fif med for eksempel at huske ikke at larme bag scenen, lyder det fra Liv, som blandt andet har sin teatererfaring fra efterskolen i Aaskov. I den anden ende af aldersskalaen er Søren Svane - nu pensioneret læge, men med en stor lidenskab for at optræde. - Man kan godt mærke, at der er opbygget et godt fundament. Der er styr på tingene, siger han.

Foto: Timo Battefeld En af de andre nye - Sune Petersen - får mikrofonen sat fast under en omklædning.Foto: Timo Battefeld

Træde ind i rollen Dorthe Wiseman er den med mest historik. Ni gange har den pædagoguddannede skuespiller i revyen nu været med. - Vi øver to gange om ugen fra omkring årsskiftet efter vi har haft et stort møde i tekstgruppen. Emnerne er selvfølgelig lokale, men kan også være hentet andre steder i landet eller internationale, forklarer Dorthe Wiseman, som er kommet til at elske skuespillet og den særlige evne til at kunne sætte sig ind i ens figur. - Hvis du ikke kan forestille dig, hvad figuren laver og gør ud over replikkerne på scenen, så bliver det ikke rigtig troværdigt. Men troværdigt skal det hele nu nok blive. Og i en hjørne af Kultursalen er et par kostumefolk i gang. Velcrobånd og dragter, der er et par numre for store, så de kan tages uden på en anden, hører til hemmelighederne, når der skal scene- og kostumeskift på få sekunder.

Foto: Timo Battefeld Et kig fra scenekanten. Fra torsdag og fire dage frem bliver der godt fyldt op her i Kultursalen i Augustenborg-Hallerne.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Så er vi klar synes Dorthe Wiseman her at signalere.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der skal være styr på alle rekvisitter, når først showet er i gang.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Tidligere instruktør Peter Buhl i dialog med den nye af slagsen - Kristina Asmussen Gude-Hansen. På Scenen Søren Svare, der også er ny på holdet.Foto: Timo Battefeld

