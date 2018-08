Nye uddannelser giver flere SDU-studerende på Alsion

Hos SDU Sønderborg ser man nu effekten af flere års målrettet indsats med at tilpasse uddannelser et behov. Foreløbig begynder 226 studerende til september mod 202 sidste år.

- Jeg kunne da godt have ønsket mig lidt flere, men det skal også lige gå op for folk, at der er den mulighed, så kommer der nok flere i fremtiden, tilføjer hun og understreger, at det er foreløbige tal, da august kan byde på flere ansøgere, da afviste på andre uddannelser opfordres til at søge de ledige pladser.

Sønderborg: - Vi ser en stigning i Sønderborg, som jeg er rigtig glad for. Tilgangen på de to nye uddannelser viser, at vi taler ind i tiden, siger studiechef Annette Lund på Syddansk Universitet om de 24 optagne på civilingeniør og diplomingeniør inden for electronics.

Tal i parentes er optaget i 2017.Humaniora, BA international: 10 (17) Samfundsfag, erhvervsøkonomi, HA - Economics: 63 (61) Samfundfag, European Studies: 47 (35) Teknik, civilingeniør in innovation: 20 (16) Teknik, civilingeniør in mechatronics: 17 (18) Teknik, diplomingeniør in mechatronics: 47 (55) Teknik, civilingeniør in electronics: 6 - ny uddannelse Teknik, diplomingeniør in electronics: 16 - ny uddannelse

Populært Europastudie

Af optaget fremgår desuden at European Studies under det samfundsfaglige fakultet har optaget 47 mod 35 sidste år.

- Det fortæller os, at vi får noget til at ske i Sønderborg. Det her er et grænseområde, hvor netop sådan et studieområde har en betydelig interesse, siger studiechef Annette Lund.

SDU Sønderborg/Alsion er i denne tid ved at få opført en 11. blok på sammenlagt omkring 3500 kvadratmeter, som skal huse den nye store satsning med Center for Industriel Elektronik (CIE). Her har Bitten & Mads Clausen Fond, Linak, Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og SDU selv postet sammenlagt knap 180 millioner kroner i byggeri og markedsføring af nye ingeniøruddannelser i området, der mangler folk med de nødvendige kompetencer for fortsat udvikling.

Bygningen tages i brug næste sommer, og der arbejdes med et støt stigende optag over de næste 10 år, så SDU, når planen er udfoldet, kan optage 170 studerende årligt inden for uddannelser i industriel elektronik.