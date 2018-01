Museum sat til salg: Jørgen vil af med sin unikke samling

Det er ikke lykkedes Jørgen Valentin på Als at finde arvtagere til sit landbrugsmuseum. Nu går tusindvis af genstande på auktion. En helt unik samling, mener auktionshuset.

- Så ville jeg jo aldrig blive færdig. For hvem skulle have, og hvem ville have? Nej, nu bliver det solgt, konstaterer han.

Det er ikke lykkedes ham at finde andre, der ville videreføre museet. En overgang overvejede han at forære tingene til andre museer, men også det var uoverskueligt:

Hanne er Jørgen Valentins hustru og en del af forklaringen på, at han nu vil af med sin samling. Hun er blevet ramt af sygdom. Selv har han rundet de 76 år.

- Men nej, hvor har jeg tit fået skældud, når Hanne opdagede, at jeg havde fået endnu flere ting, røber han.

En ubærlig tanke. Så han er altid endt med at takke ja.

- Enkelte småting har jeg selv købt. Men det meste har jeg fået foræret. Folk er kommet kørende med tingene, og nogle gange har jeg fået at vide, at hvis jeg ikke tog imod det, ville det ende på lossepladsen, fortæller han.

Her er vel over 100.000 enheder, der generelt er i god stand. Mange af dem er endda ret sjældne. Vi er ikke før stødt på så unik en samling.

Campen Auktioner deler auktionen over Jørgen Valentins samling op i mindst fire temaer. Første tema er landbrug med redskaber, maskiner og værktøj, som består af ca. 200 numre. En del numre dækker over flere genstande.Se https://campenauktioner.hibid.com/catalog/122099/1738-net–hjortspring-veteranmuseum–momsfri–nordborg-/ Der kan bydes på første rund frem til søndag 25. februar. Interesserede købere kan bese effekterne på adressen fredag 16. februar fra kl. 11-16.

Flere sjældne traktorer

Jørgen Valentin begyndte at samle traktorer, plove og andre landbrugsredskaber, efter han i 1998 havde taget en tung beslutning og sat sine 35 jerseykøer ud. Det lille landbrug på husmandsstedet, der også var Jørgen Valentins barndomshjem, kunne ikke svare sig.

Det varede ikke længe, før også husråd og alt muligt andet flyttede ind. Blandt andet historiske bøger, kataloger, malerier og fotografier. Herefter begyndte Jørgen Valentin at tage imod besøgende, og indtil for et år siden var Hjortspring Museum åbent og fik årligt besøg af 900-1000 gæster.

Nu genåbner det for sidste gang på få udvalgte dage, hvor folk kan bese de tusindvis af genstande, som auktionshuset Campen Auktioner sætter til salg på nettet.

Selv om firmaet har erfaringer med at sælge store, private samlinger og hele museer, har direktør og auktionarius Finn Campen aldrig set noget lignende:

- Her er vel over 100.000 enheder, der generelt er i god stand. Mange af dem er endda ret sjældne. Vi er ikke før stødt på så unik en samling, forklarer han.

Samlingen er så stor, at auktionshuset har valgt at dele salget op i flere runder. Den første er netop offentliggjort og løber frem til søndag 25. februar. Interesserede kan her byde på landbrugsredskaber, maskiner, traktorer og motorer. F. eks en International Farmall med 4-hjulstræk årgang cirka 1960, som Campen Auktioner vurderer er den eneste i Danmark.

Blandt de 15 traktorer er også en yderst sjælden Porsche.

- Den bliver der rift om. Det er helt sikkert, spår Lars Bertelsen, daglig leder af auktionshusets afdeling Syd i Broager.