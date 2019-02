Ministeren besøgte muslinger i Alssund

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er begejstret for ideen om maritime nyttehaver. Derfor inviterede hun sig selv på besøg hos Sønderborgs naturskoler, der er begyndt at dyrke muslinger i Alssund.

- Vi har så meget herlig natur her i Danmark, herunder 7.000 km kyststrækning. Jeg ser gerne, at vi får en tættere tilknytning til den, forklarede Eva Kjer Hansen, efter hun var kommet i land igen.

Sønderborg: I april sidste år opsatte naturskoleleder Andreas Hermann to bøjer i Alssund, forbundet af et reb med nedhængende tovstykker. De blev lynhurtigt hjem for blåmuslingens larver, der slog sig ned og begyndte at vokse.

Eva Kjer Hansen (V), fiskeriminister, efter at have set og hørt om naturskolernes muslingeprojekt

- Da jeg hørte om projektet her i Sønderborg, som er målrettet børn og unge, ville jeg gerne høre mere. Jeg vil gerne fremme en forståelse for alle de muligheder, der ligger i vandet omkring os, lod Eva Kjer Hansen forstå.

Et lille forsøg med at sprøjte blæk ned i muslinger mislykkedes. Det var meningen, at ministeren skulle se, hvordan muslingerne suger vandet ind i den ene ende for at puste det ud i den anden, men muslingerne nægtede at samarbejde. Hun gik videre til edderfuglene, som naturskoleleder Irmelin Müller sprættede op for at demonstrerede, hvordan deres kråser var fyldt med muslinger.

Kl. 8.30 samme dage havde han fyldt to lige store kar med algeholdigt havvand. I det ene kar havde han også sat levende muslinger. Godt to timer efter var vandet i karet med muslinger helt klart, mens vandet i andet kar var grumset og gulgrønt.

Muslingefest

Nu er Eva Kjer Hansen ikke undervisningsminister, men minister for et fiskerierhverv med 16.000 arbejderpladser. Alligevel mener hun, at det er vigtigt med folkelig forståelse for de maritime nyttehaver.

- Havet betyder jo ikke kun noget for de mange, der arbejder i fiskerierhvervene, men også for de 200.000 lystfiskere, der har fisketegn, for vores turisme, ja for os alle. Og kan nogle få en bevidsthed om, hvad der er bæredygtig produktion, er det kun godt, forklarede hun, mens hun ventede på, at naturskolefolkene i Sønderborg Kommune kogte muslingesuppe.

Kysterne omkring Als og især Flensborg Fjord har tidligere været hjemsted for trawlfiskeri efter muslinger. Det er en metode, der er hård ved naturen, fordi den efterlader havbunden skrællet for liv. Andre steder, blandt andet i Limfjorden, breder sig en erhvervsmæssig, bæredygtige dyrkning af muslinger på liner.

Byrådsmedlem Charlotte Riis Engelbrecht (S), formand for byrådets udvalg for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, håber det vil lykkes at samle interesserede i en forening, som kan overtage projektet i Alssund. Af samme grund er planlægges en muslingedag 4. april på Kær Halvø, hvor borgere kan smage tilberedte muslinger.

- Nej, det er ikke tanken, at Sønderborg Kommune skal i gang med en stor muslingeproduktion i Alssund. Projektet kommer ikke til at sælge muslinger. Håbet er at få medlemmer, som f. eks kan holde muslingefest og spise dem selv, supplerede naturskoleleder Andreas Hermann.