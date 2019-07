Mænd beskyldt for at gramse på teenagepiger - men er formentlig uskyldige

Sønderborg: To mænd blev lørdag anholdt, mistænkt for at have udsat to teenagepiger for blufærdighedskrænkelse under Ringriderfesten i Sønderborg.

Lørdag aften oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at de to mænd er blevet løsladt, og at sigtelsen højst sandsynligvis vil blive frafaldet, da mændene efter alt at dømme er uskyldige.

- Efter vi har foretaget vidneafhøringer i sagen, vurderer vi, at der ikke er grundlag for at opretholde anholdelsen. Vores jurister skal se på sagen først, men vi forventer, at sigtelsen mod de to mænd bliver frafaldet, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

De to unge piger på henholdvis 13 og 15 år havde i første omgang forklaret til politiet, at de fredag eftermiddag var blevet opsøgt af to mænd, som begyndte at beføle dem.

Herefter skulle den ene pige ifølge forklaringen været blevet holdt fast af den ene mand, mens den anden skrev "luder" på hende på et udenlandsk sprog.

Pigerne fremviste et billede, de havde taget af mændene, og det førte til anholdelsen lørdag.