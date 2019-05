Lilli opfordrer: Lad os alle sætte lys i vinduerne

Augustenborg: Hun er født længe efter, at befrielsen kom til Danmark om aftenen den 4. maj i 1945. Men for Lilli Denker, der er vokset op i Nordborg i tresserne og halvfjerdserne, er det en årlig tradition at sætte levende lys i vinduerne på dagen.

- Det har altid været håndhævet i min familie. Mine forældre var store teenagere, da krigen sluttede, og for dem var 4. maj en meget stor begivenhed, fortæller hun.

Lilli Denker opfordrer alle til at tænde lys. Selv husker hun fra barndommen på Rugløkke i Nordborg, at stort set alle vinduer var oplyst om aftenen 4. maj. I dag bor hun i Augustenborg, hvor der som i andre byer kan være længere mellem lysene.

Meddelelsen om, at tyskerne havde overgivet sig, kom via BBC den 4. maj. Klokken var 20.35, da den danske journalist Johannes Sørensen med højtidelig stemmen klargjorde, at "I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig".