Kvinde sigtet for at ville dræbe ægtemand med medicin

Sønderborg: En 64-årig kvinde fra Sønderborg er til formiddag blev fremstillet ved Retten i Sønderborg. Hun er sigtet for forsøg på manddrab på sin 73-årige mand.

- Vi mener, at den anholdte flere gange har givet sin 73-årige mand medicin under indlæggelser på sygehusene i Aabenraa, Sønderborg og Odense, sagde anklageren.

Under søndagens grundlovsforhør kom det frem, at kvinden konkret er sigtet for adskillige gange at forsøge at dræbe sin ægtemand med medicin i en periode fra 29. juli til 16. november 2018 på sygehusene i Sønderborg, Aabenraa og Odense.

Ifølge anklageskriftet førte medicinen til, at ægtemanden blev bevidstløs og i 3-6 dage lå i koma med minimal hjerneaktivitet og var i livsfare. Manden har overlevet forsøgene.

Kvinden blev anholdt lørdag klokken 10.11. Det er tidligere kommet frem, at den sigtede har udtalt sig til politiet og nægter forholdet.