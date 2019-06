Kulturforvaltning kan flytte ind på kasernen

Sønderborg:Sønderborg Kommunes kulturforvaltning kan være på vej mod endnu en flyttedag.

I sidste uge besluttede byrådets økonomiudvalg at godkende en skitse for brugen af hovedbygningen af den tidligere Sønderborg Kaserne, som kommunen ejer. Et flertal i udvalget var enige om, at bygningen skal bruges som foreningshus. Her kan der blandt andet være plads til Aftenskolernes Hus, Frivillighedens Hus samt lokalarkiver fra Sønderborg.

Også kulturforvaltningen vil kunne flytte til kasernen, når dens nuværende lejemål i Perlegade 53 ophører.

- Det ville give rigtig god mening at flytte kulturforvaltningen til kasernen, når det øvrige foreningsliv også bruger bygningen, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

I slutningen af 2017 flyttede kommunen kulturforvaltningen fra Perlegade 48 til Perlegade 53. Det skete efter, kulturforvaltningen havde boet et år på Perlegade 48 under utilfredsstillende forhold.

- Vi er ikke utilfredse med Perlegade 53, men på den lange bane vil vi gerne spare penge på lejeudgifter. Og det gælder om at få udnyttet bygningen kasernen, når vi har den. Lejemålet i Perlegade 53 udløber om fem år, så til den tid er det oplagt at flytte, siger Erik Lauritzen.