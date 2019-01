- Jeg fik efterfølgende at vide på de sociale medier, at han havde bestået køreprøven og også købt en ny bil, siger Simon Jakobsen.

- Han havde alt for meget fart på i et 90 graders sving og rammer en vejsten, så det ender med, at jeg ryger ud ad sideruden, da bilen vælter rundt, forklarer Simon Jakobsen.

Fredag aften 14. december sidste kørte år mistede en 18-årig herredømmet over sin bil, da han kørte på Skolevej i Havnbjerg. Bilen ramte en vejsten og trillede rundt. Føreren kom intet til, mens en 15-årig passager - ifølge Syd- & Sønderjyllands Politi - kom lettere til skade. Den 15-årige medpassager, Simon Jakobsen, forklarer, at skaderne var langt mere alvorlige på ham, og at bilen blev totalskadet efter ulykken. Den 18-årige bilist var ifølge Simon Jakobsen og hans mor, Mette Jakobsen, i gang med at tage kørekort på gerningstidspunktet, og de fortæller, at bilisten tre dage efter ulykken bestod sin køreprøve. Der venter nu et retsligt samt forsikringsmæssigt efterspil.

På Aabenraa Sygehus blev Simon Jakobsen også behandlet for et sprunget led- og korsbånd. Nu venter en længere genoptræning. Privatfoto

Forarget over kørekort

Simon Jakobsens mor har kun hovedrysten til overs for, at den 18-årige bilist kunne få et kørekort umiddelbart efter at være kørt galt med hendes søn i bilen.

- Det er forkasteligt, at man blot få dage efter at have været involveret i en alvorlig færdselsulykke kan gå til en prøve og bestå. Det giver ingen mening med de regler, siger Mette Jakobsen og fortsætter:

- Jeg forstår heller ikke, at man kan få sig selv til at tage en prøve, når man forvolder skade på andre.

Efter ulykken er føreren af bilen blevet afhørt af politiet, og der venter nu et retligt efterspil. Ventetiden skaber bekymring hos Mette Jakobsen:

- Der kan jo gå lang tid, før der kommer en dom i sagen, Hvor mange gange kan han ikke nå at køre galt, inden sagen kommer for retten. Min søn kunne lige så godt have mistet livet, siger hun.

Syd- og Sønderjyllands Politi afviser at kommentere den konkrete sag.

- Det er en verserende sag, så derfor har vi ikke nogen kommentarer, siger komunikationsrådgiver Helle Lundberg.