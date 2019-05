Kegnæs Fyr er åbnet for de nysgerrige

Sønderborg Kommune og beboerne på Kegnæs indviede fredag eftermiddag et nyrenoveret fyrtårn. Her er udstillinger på alle etager og udsigt 360 grader rundt.

Kegnæs: Holder man af udsigter, kan man nu året rundt komme op i Kegnæs fyr. Her kan man studere fyrets første lamper og se gamle søkort over farvandene omkring Kegnæs. Men man kan også gå en tur på den lille rundgang i det høje og nyde synet af Kegnæs, Drejet og Sydals.

Omkring 100 beboere på Kegnæs fejrede fredag eftermiddag, at fyrtårnet er blevet renoveret både udvendigt og indvendigt. Med adskillige taler og sang:

- Fyret er vores varemærke. Der kommer 50.000-100.000 turister til Kegnæs om året. Det har en kæmpe betydning, at de nu kan komme op i fyret, mener Anette Hartvig, formand for Kegnæs Ø-gruppe.

Fire år har det taget, siden en arbejdsgruppe under ø-gruppen henvendte sig til Sønderborg Kommune med ønsket om, at fyret blev åbnet, til aftaler kom i stand og fyret blev renoveret. Forhenværende fyrmester gennem 23 år, Niels Peter Junker, klippede det røde bånd.

Han har stadig tilsyn med fyrets lamper, men vil nu kunne møde andre på vej op og ned ad trapperne.

Når de besøgende er blevet mættet af udsigten, kan de på fyrets fire etager dels finde turistbrochurer og foldere om seværdigheder i omegnen, dels se små skiftende udstillinger, som Lokalhistoriske Arkiv på Kegnæs står for. På anden etage handler det i øjeblikket om Jørgen Hansen, arkivleder Kaj Woelkes bedstefar, der var 24 år, da første verdenskrig brød ud. To gange stak af fra krigen og var så heldig, at han også overlevede.

Er man mere til søfart, fortæller gamle kort om farvandene omkring Kegnæs, lige som man kan læse om fyrets historie.

- Med tiden tænker vi, at der også er plads til f. eks udstilling af malerier eller andet, fortæller Anette Hartvig.

