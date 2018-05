Ildebrand på Ahlmann-Skolen lukkede Sønderborg City

Sønderborg: Den tætte hvide røg lå som enorme skyer ind over Sønderborg Midtby fra lørdag morgen og hele formiddagen. Klokken 7.42 lød alarmen, at Ahlmann-Skolen inde i centrum stod i flammer. Vagtchefen hos Syd- & Sønderjyllands Politi appellerede til, at folk lukkede vinduer og døre i den ellers så varme maj-formiddag, hvor solen stod fra en skyfri himmel, mens den tykke røg fra skolen tog toppen af solens stråler ned på gaderne, der var fyldte med lokale og turister i korte benklæder på vej ud at handle.

- Jeg sad ved morgenbordet, da jeg måtte rykke. Det gik godt nok stærkt med ilden er, fortæller holdleder Palle Frederiksen, der til daglig er brandkaptajn og indsatsleder i Egen Frivillige Brandværn. Men stort set alt disponibelt mandskab og vogne var kaldt til Ahlmann-Skolen. Lyden af udrykningskøretøjer lød hele morgenen igennem byen.

Brandbiler, politibiler, lægebil. Stigevogne og vandvogne kaldt til så langt som fra Nordborg - ja, selv Sønderborg Lufthavn kom til assistance. I hundredvis af interesserede borgere fulgte brandmændenes kamp med flammerne, som de midt på formiddagen havde styr på.

- Vi arbejder på skolen. Det er jo vores skole. En nabo kom ind og spurgte, om jeg var klar over, at Ahlmann-Skolen brændte. Så skyndte jeg mig herind. Jeg bor helt ude ved Østerkobbel udenfor byen, men jeg kunne med det samme se den enorme røgsky over byen, fortæller Karina Skipper. Hun var på stedet ved Kongevej med sin kollega, Dorte Petersen, der er pædagog. Fru Skipper gør rent på skolen.

- Det er bare godt, at det var i weekenden, så ingen børn eller ansatte skulle evakueres, siger Karina Skipper.