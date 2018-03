Her må mor ikke være med

Duften spreder sig i Det Sønderjyske Køkken, når Fars Køkkenskole laver mad. Det er et gratis tilbud for fædre med børn i 2.-4. klasse i Sønderborg Kommune, og pladserne på holdene bliver hurtigt fyldt.

Sønderborg: Der er pastinak og persillerod på skemaet. En tavle med fisk. Silden på tavlen er faktisk en makrel, er der en af fædrene, som gør kok Jesper Kock opmærksom på.

- Det var jo for at teste, om I var vågne, siger Jesper Kock, der er medlem af Byrådet for Socialdemokraterne og underviser på Fars Køkkenskole. Et gratis tilbud for fædre i Sønderborg Kommune, der kan komme sammen med deres børn i 2.4. klasse og lave mad.

Claus Brogaard er sammen med datteren Karoline Brogaard i gang med madlavningen, der denne gang skal ende ud i fiskefrikadeller. De kender køkkenet lidt bedre end flere af de andre fædre og børn, for det er anden gang, at Claus og Karoline er med på Fars Køkkenskole.

- Jeg meldte os til for at inspirere min datter til at komme mere med ud i køkkenet og være mere åben over for det, siger Claus Brogaard.

Fædre og børn arbejder sammen i hold, som skifter hver gang. Karoline Brogaard står allerede og snitter kartofler og pastinakker med sin nye makker, Johanne Morthorst Jessen. Johanne har sin bedstefar, Nicolai Jessen, med. Fars Køkkenskole er åbne for alle slags fædre - også bonusfar og bedstefar.

- Jeg nåede ikke at komme på holdet med Johannes storebror, inden han blev for gammel. Derfor laver jeg her mad med Johanne hver anden tirsdag, og så laver jeg mad sammen med Johannes storebror, Mikkel, hjemme de andre tirsdage, siger Nicolai Jessen.

Der er ti pladser på hver af de fire hold, og tilmeldingerne er der nok af. Ifølge Jesper Kock går der kun tre dage, og så er pladserne fyldt.