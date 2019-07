Har mistet 100.000 kroner i snit: Mindst 17 landmænd har fået skadet korn ved haglbyge

- Økonomisk ligger vi på et tab på alt fra få kroner og op til 5000 kroner per hektar, siger Kristjan Jørgensen.

Han oplyser desuden, at de ti landbrugskunder med haglskader hos Alm Brand i gennemsnit har haft skader for omkring 100.000 kroner.

Det var ikke kun Als, der i juni blev ramt af et hårdt vejr. Tryg modtog 1100 skadesanmeldelser landet over i juni som følge af uvejret.Her er nogle af de værste:

Bedre end først antaget

Skadechefen fortæller, at skaderne på afgrøderne kommer i forskellige former. Enten bliver akset slået af kornet, eller også bliver kernerne slået ud, så høsten ikke vil blive så fyldig.

Det behøver dog ikke stå helt så slemt til, som det ved første øjekast kan synes, fortæller hun.

- Vi har tidligere oplevet at afgrøder, som har lagt sig i forbindelse med et haglvejr, efterfølgende har rejst sig. Det betyder, at skaderne ikke er blevet helt så omfangsrige, da nogle af afgrøderne kommer sig. Det kan godt være, at det ser voldsomt ud til at starte med, men viser sig ikke at være så slemt som først antaget.

- Ved afgrøder som for eksempel hestebønner oplever vi faktisk, at nogle af dem slår nye skud, og de når at komme igen til høsten, siger Charlotte Dietzer,

Tryg har endnu ikke opgjort skaden hos selskabets landbrugskunde på Als, der fik skadet sine afgrøder. Det bliver først gjort til efteråret, hvor selskabet bruger en planteavlskonsulent til at vurdere tabet.