Hærværk: Dreng blødte voldsomt efter at have vandaliseret færge

En 17-årig dreng forklarede i Retten i Sønderborg, at det var en ti år ældre mand, der bad ham tage med til Nordalsfærgen Bitten for at rasere den. Han erkendte den grove hærværk, men der falder først dom senere i efteråret.

Sønderborg: Søfartsstyrelsen forbød Nordalsfærgen Bitten at sejle i næsten tre dage i december 2018. Det skete efter groft hærværk natten mellem 8. og 9. december, da en dengang 17-årig dreng gik om bord for at rasere skibet. I Retten i Sønderborg tirsdag erkendte den nu 18-årige mand fra Nordals, at han - sammen med en ti år ældre mand - kørte til færgen for at ødelægge den. - Jeg havde aldrig været på færgen før den dag. Jeg husker det. Klart og tydeligt endda. Jeg har været presset ud i noget, der har fået mig til at gøre ting, jeg fortryder, forklarede han. Der blev knust en del ruder i færgen, der blev tømt pulverslukkere og belysningen på vogndækket blev ødelagt. Pulverslukkerne blev tømt ud i kontrolhuset og i andre lokaler på færgen, der var dækket af pulveret. Der er sket skader for 86.000 kroner, og færgeselskabet led et driftstab på 36.000 kroner. Syd- & Sønderjyllands Politi kender intet til, der skulle være en medgerningsmand i sagen. Ingen andre er sigtet, tiltalt eller har fået dom i sagen. - Det var en nyhed, som anklageren udtrykte det. Men ikke desto mindre forklarede den tiltalte i det første retsmøde i sagen, der også omhandler en lang stribe af færdselsager, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, indbrud og en sag om trusler mod en kæreste, at det var en ti år ældre mand, der fik ham med på at lave hærværk på færgen.

Jeg var ret påvirket (af hash, red.) på det tidspunkt. Vi tog de pulverslukkere og sprøjtede rundt med dem. Vi havde det faktisk pissesjovt, indtil brandalarmen gik. Tiltalt 18-årig mand i retten

Færgen måtte ligge stille i tre dage, fordi den ikke fik lov at sejle af Søfartsstyrelsen, før vogndækslys, strålerør og pulverslukkere var på plads - og vinduer sat i. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Jeg blødte meget Angiveligt var en 28-årig mand fra Nordals raget uklar med en ansat på færgen, og det skulle hævnes. - Vi laver det hærværk - det er drengestreger. Grove drengestreger. Jeg var ret påvirket (af hash, red.) på det tidspunkt. Vi tog de pulverslukkere og sprøjtede rundt med dem. Vi havde det faktisk pissesjovt, indtil brandalarmen gik, forklarede den tiltalte. Han nægter at have stjålet en halskæde, to strålerør til brandslanger og seks nødblus. - Det var min ven, der sagde, at hvis jeg ikke kom med til færgen, så ville han gøre noget ved mig, fordi jeg skyldte ham penge. Jeg var lidt bange for ham, forklarede den tiltalte. Han fik store snitsår i armene, da han smadrede ruder i færgen. - Jeg blødte meget. Så meget, at jeg var ved at få blackout, sagde han. Der bliver senere berammet et nyt retsmøde - hvor flere vidner skal indkaldes. Det bliver efter alt at dømme først engang i november. Den 18-årige mand erkender en stor del af færdselssagerne. Der vil blive nedlagt påstand om en betinget udvisning af Danmark, hvis den 18-årige udenlandske statsborger bliver dømt.