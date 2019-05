Grillforbud halverer overskud hos fjerkræproducent

Koncernen, der også omfatter selskabet Eurodan Poultry, som markedsfører franske fjerkræspecialiteter under navnet Label Danois, beskæftigede i 2018 cirka 20 medarbejdere.

Firmaet kom ud af 2018 med et overskud på godt 600.000 kroner mod et overskud på 1,3 million i 2017. Selskabets egenkapital er nu på 4,6 millioner. Omsætningen er af konkurrencehensyn hemmelig.

Kværs: Sidste sommers hedebølge, der resulterede i et landsdækkende forbud mod brug af åben ild og grill, gik ud over Gråsten Fjerkræs totale salg af pølser og marinerede fjerkræprodukter.

Bliver bedre i år

61-årige Gunder P. Jensen på godt ti år skabt en organisk vækst i virksomheden på 250 procent. Værdier om mere dyrevelfærd, mere kvalitet og mere smag har banet vejen for øget salg blandt andet af den kendte juleand, der tre gange er kåret til Danmarks bedste.

Gråsten Fjerkræ er et rigtig familiefirma. Hustruen Susanne Jensen er administrerende direktør, sønnen Alex Jensen er fabrikschef, ligesom datteren også er med.

Firmaet slog i 2015 døren op til en gårdbutik ved hovedsædet i Kværs. Det seneste år er der desuden åbnet to såkaldt shop-i-shop forretninger. Først i det københavnske stormagasin Magasins nye eksklusive Mad & Vin afdeling og senere i SuperBrugsen Gråsten.

Man har planer om åbning af flere shop-i-shop i attraktivt beliggende detailforretninger med en stor omsætning af ferske råvarer.

Danskernes stigende interesse for økologi, sunde og klimavenlige fødevarer gør, at Gunder P. Jensen venter et stigende salg af fjerkræprodukter i 2019.