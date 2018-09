Gerdas sidste snaps

Gerda Kristensen, Kær Bygade 41, Sønderborg, er død i en alder af 86 år på plejehjemmet på Mågevænget i Ulkebøl. Sønnerne René og Jan Kristensen skriver dette mindeord:

Gerda Kristensen blev født i Vesterhede ved Grindsted. Og som ældst i en søskendeflok på fire piger fik vognmandens datter en realeksamen fra Grindsted Kost- og Realskole.

I sin læretid på et kontor i Kolding mødte hun Vorgod, der blev hendes ægtemand og tro følgesvend i 62 år. For halvandet år siden gik han helt uventet bort som 87-årig og efterlod et stort hul i Gerdas liv. I foråret måtte hun opgive at leve alene i huset over for smedjen i Kær. En plads på Center for Korttidspladser blev det helt rigtige. Pludselig var der liv, omsorg og fast pleje, som gav Gerda nye kræfter for en periode.

Gerda og Vorgod flyttede fra Seest ved Kolding til Kær i 1977, hvor Vorgod fik nyt job i byen. Gerda arbejdede først på virksomheden Arcodan og senere på biblioteket på Teknikum i Sønderborg.

Gerda og Vorgod har sønnerne René og Jan, fire børnebørn - og her i 2018 fik hun endelig et oldebarn. Det var et af Gerdas største mål i sin alderdom.

Børnebørnene glædede sig til ferier på Kær Bygade. Farmor bagte Danmarks fladeste Wales-stang til feriebørnene - og de elskede den.

En daglig snaps var livets krydderi for Gerda. Snapsen var skabsvarm, så man kunne smage alle nuancerne! Kort før hun gik bort, fik hun den sidste lille snaps liggende i sengen - og kvitterede med et smil.

Næste oldebarn er på vej til december. Det nåede farmor ikke at opleve. Men hun fik et dejligt liv igennem 86 år og døde med familien omkring sig.