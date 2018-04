Første spadestik taget til nyt universitetscenter

- På Als og i Sønderborg ligger virksomheder med globale perspektiver. De har brug for de bedste ingeniører. Ved at bygge en CIE bygning med de mest moderne faciliteter, vil LINAK A/S og Bitten & Mads Clausens Fond sikre, at disse ingeniører også uddannes lokalt, siger Per Have, direktør for Bitten & Mads Clausens Fond.

Et historisk samarbejde har banet vejen for etableringen af centret. Danfoss og LINAK gik sidste sommer sammen med Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet for at imødekomme manglen på elektronikingeniører i Syddanmark.

- Med det nye center markerer Sønderborg sig endnu stærkere som universitetsby og et attraktivt sted at studere. Det her viser, hvad man kan opnå, når erhvervsliv, regionen, SDU og kommunen går sammen og løfter i flok. Med det nye center sikrer vi flere attraktive uddannelser. Og samtidig kan vi støtte vores virksomheder i at tiltrække højt specialiserede medarbejdere, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Sønderborg: Fredag var der første spadestik til det ny Center for Industriel Elektronik (CIE) på Alsion, der bliver hjemsted for tre nye ingeniøruddannelser og forskning på internationalt niveau.

To af de tre nye ingeniøruddannelser optager de første studerende allerede i år, mens den tredje, en kandidatuddannelse, starter næste år.Bitten & Mads Clausens Fond og LINAK A/S skyder mellem 60 og 80 millioner kroner i opførelsen af den fem etager og omkring 3.300 kvadratmeter store bygning til CIE, som placeres syd for de øvrige blokke af Alsion. De første ansættelser til centret er allerede i hus. Der er fundet en leder af CIE, som tiltræder til august. CIE er blevet optaget som kompetencecenter ved European Cluster Power Electronics. Uddannelserne er godkendt af regeringen. De første 29 unge fra hele Europa har endvidere søgt ind på uddannelsen.

Færdigbygget om to år

De fem partnere har tilsammen investeret 176 millioner kroner i centret, der skal stå klart til indflytning sommeren 2019. Allerede fra i år udbydes de to første uddannelser indenfor Electronics.

- Vi er ovenud lykkelige over, at parterne har investeret massivt i CIE, hvilket betyder, at vi kan oprette et center med forskning og uddannelse på et meget højt internationalt niveau. Vi har tænkt os at betale tilbage med ingeniører af en sådan støbning, at de kan være med til at løfte ikke blot parterne, men hele regionen, siger Horst-Günter Rubahn, konstitueret leder af CIE og direktør for Mads Clausen Instituttet.

Der arbejdes med et støt stigende optag over de næste 10 år, så SDU, når planen er udfoldet, kan optage 170 studerende årligt inden for uddannelser i industriel elektronik.