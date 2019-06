Flytning og tørke: Overskud styrtdykket hos maskinfabrik

Sønderborg: Flytning af domicil blev dyr for Lachenmeier Monsun A/S, der må se overskuddet rasle ned til et plus på 0,4 millioner kroner efter skat mod 3,4 millioner i 2017.

- I 2018 valgte vi at investere i fremtiden. Det er vores største investering nogensinde, siger administrerende direktør Lars Johansen, som ejer maskinfabrikken sammen med Christian Ørskov Pedersen.

Virksomhedens ønske om stadig, at producere i Sønderborg fik i begyndelsen af sidste år den til at købe den tomme og knap tre år gamle tidligere Siemens-bygning i Ragebøl af AP Pension for en ikke oplyst pris.

I længere tid havde Lachenmeier Monsun døjet med uhensigtsmæssige faciliteter på tre forskellige adresser ved Grundtvigs Allé, hvor den havde været siden 1952. I flere år havde den faktisk gået med tanker om at opføre nyt i erhvervsområdet Tech 21 ved Sønderborg.

I slutningen af 2018 begyndte en flytning til det ny domicil. Omkring 300 lastbillæs er blevet kørt fra den tidligere til den ny adresse, hvor den også erhvervede sig yderligere tre en halv hektar jord.