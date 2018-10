Far nægter at have rusket baby til blødninger i hjernen

En 26-årig mand fra Als er tiltalt for at have rusket eller på anden måde skadet en af sine tvillingdrenge, så babyen fik alvorlige kvæstelser i hjernen og muligvis har været i livsfare.

To gange på tre dage måtte en lille dreng på bare to måneder køres med blå blink og ambulance til først Aabenraa Sygehus og derefter til Odense Universitets Hospital. Drengen var slap, vendte det hvide ud af øjnene og havde ustabil vejrtrækning. Han var svær at få kontakt med, han sitrede og var måske i livsfare. Syd- og Sønderjyllands Politi vil have hans far - en nu 26-årig mand fra en mindre by på Als - dømt for ekstrem farlig vold. Senioranklager Rikke Brændgaard Nielsen forelagde mandag sagen for de tre juridiske dommer og seks nævninger ved Retten i Sønderborg.

Her risikerer manden mindst fire års fængsel, hvis nævningetinget kender ham skyldig i særdeles grov vold mod babyen, der har en tvillingebror. Det kan ske på fredag i denne uge.

Da den lille baby kom på sygehuset anden gang med de samme symptomer, opdagede lægerne, at der var blødninger bag venstre øje. Han blev CT-scannet, og der kunne man se flere blødninger inde i hjernen. Så var lægerne klar over, at noget var galt. Syd- og Sønderjyllands Politi blev kontaktet, og begge forældre blev afhørt.

Drengen blev straks overført - alene og altså uden sine forældre - til Odense Universitets Hospital, hvor yderligere undersøgelser hos lægelige eksperter og MR-scanning bekræftede de voldsomme skader. Drengen havde fået blødninger under den hårde hjernehinde over begge storhjernehalvdele og talrige blødninger i øjenbaggrunden af venstre øje. Det resulterede i "Shaken Baby Impact Syndrome" - altså rystevold - hvor den lille baby kan have været i livsfare. Det vil en retsmediciner senere i denne uge forklare om i et retsmøde.

Første retsdag viste det sig, at faderen var meget påvirket af situationen. Så påvirket, at hans forsvarer Morten Wosylus Kamp, anmodede om, at tiltalte ikke skulle deltage i retsmødet.

- Han er mentalt brudt sammen, og han ønsker at komme tilbage på psykiatrisk afdeling og få noget angstdæmpende medicin, sagde Morten Kamp. Retten afsagde kendelse, og de tre juridiske dommere ville ikke tillade, at tiltalte forlod retsmødet. Han fik til gengæld af retsformand Niels Deichmann lov til at sidde i et lytterum i umiddelbar tilknytning til retssalen. Faderen ønskede slet ikke at afgive en forklaring, men han nægter sig skyldig i den grove vold.