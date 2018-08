Elektronikvirksomhed lander stærkt resultat

Sønderborg: Lodam Electronics A/S kom rigtig godt igennem 2017, der endte med at blive markant bedre end året før. Bruttofortjenesten steg fra 84,9 til 116,7 millioner kroner og overskuddet endte på 30,3 millioner kroner efter skat mod 22,1 millioner året før.

Sidstnævnte kunne have været endnu bedre, hvis ikke det havde været for den svækkede amerikanske dollar. Hvor Lodam Electronics de senere år har haft plus på de finansielle poster, kom den i 2017 ud med et minus på 10,5 millioner kroner.

Hvor Lodam i 2016 oplevede, at salget var meget sløvt i første halvår og stærkt i andet halvår, så var det stærkt igennem hele 2017. Resultat for sidste år lever i øvrigt op til Lodams egne forventninger, skriver selskabet i ledelsesberetningen.

Lodam Electronics har i mere end 40 år fremstillet højteknologiske og energivenlige produkter indenfor køl, varme og ventilation. Den har siden 2007 været ejet af den tyske koncern Bitzer.