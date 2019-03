Efter ruskevold har dreng mentale problemer

Anklager Daniel Dokkedahl fremlagde det omfattende materiale fra byretten, hvor tidsrammen går tilbage til de første dage i april 2017, men han fremlagde også over for de tre juridiske dommere og de ni nævninge, at drengen efter dommen og i en alder af 22 måneder har fået konstateret betydelige mentale problemer - han har ingen notoriske problemer og begyndte at gå efter 18 måneder.

Sønderborg: Der kom kun lidt nyt frem på førstedagen i Vestre Landsret, hvor en nu 27-årig mand fra Als har anket en byretsdom på fem års fængsel for ruskevold mod sin dengang to og en halv måned gamle baby. Samtidig med anken har anklagemyndigheden lagt op til en skærpelse af dommen.

Anklagemyndigheden mener, at den 27-årige mand skal dømmes efter straffelovens § 246 jf. § 245 - legemesangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Da manden tidligere er dømt for vold kan straffen forhøjes helt op til henholdsvis ti år og seks års fængsel.Der er også tre andre forhold i sagen mod den 27-årige. Under varetægtsfængslingen er han flygtet fra først den psykiatriske afdeling på Aabenraa sygehus og derefter fra det psykiatriske hospital i Middelfart. På sygehuset i Middelfart blev han fundet i besiddelse af en mobiltelefon og en router. De tre forholder erkender den 27-årige.

Blødninger

Drengen blev efter ruskevolden først kørt til børneafdelingen på Aabenraa sygehus den 1. april, fordi han var ukontaktbar, men hans tilstand blev efter et døgn forbedret, så han kunne komme hjem. To dage senere var han igen ukontaktbar og blev indlagt, og igen to dage senere blev drengen overført til undersøgelse på neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Her konstaterede lægerne, at drengen havde talrige spredte blødninger i øjenbaggrunden af venstre øje, mens en CT-scanning ud over blødninger under den hårde hjerne hinde i begge sider også viste tegn på små blødninger bagtil på begge sider af storhjernen.

Det fremgår videre, at der ved en MR-scanning af babyen blev fundet kroniske bødninger under den hårde hjernehinde over begge storehjernehalvdele med tegn på friske blødninger. Drengen kan have været i livsfare, mener Retslægerådet.

Det var meningen, at anklageren efter fremlæggelse af sagen fra byretten skulle afhøre den 27-årige, som nægter den grove vold mod den lille dreng, men ret usædvanligt, da det er ham, han har anket sagen, ville han ikke udtale sig.

- Min klient ser sig ikke i stand til at afgive forklaring, sagde forsvarsadvokat Morten Wosylus Kamp.

I dag fortsætter ankesagen med afhøring af vidner (familie, red.) og en retsmediciner. Det første vidne er den tiltaltes mor, men efter avisens oplysninger, vil hun heller ikke udtale sige.