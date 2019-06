Dyk i overskud: Opkøb kostede for Gråsten-koncern

Gråsten: LGI Denmark med hovedsæde i Gråsten må se indtjeningen svinde ind i 2018. Overskuddet er gået fra 122,1 millioner kroner før skat i rekordåret 2017 - til nu 94,5 millioner kroner.

- Det skyldes i langt overvejende grad købet af Scanflavour. Ellers var vi kommet ud af 2018 med et resultat på niveau med 2017, siger Asger Jacobsen, der direktør for Essentia, der er det ene af to forretningsområder i LGI Denmark.

I forsommeren 2018 købte Essentia sin største danske konkurrent - den kriseramte ingrediensvirksomhed Scanflavour i Møldrup ved Viborg for et ikke offentliggjort beløb. Essentia var udmærket klar over, at den købte et firma med store problemer.

- Det er en investering i fremtiden. Vi følger planen. Vi vidste godt, hvad vi gik ind til - altså en større turnaround. Det har vi prøvet og er lykkes med før og har en tro på, vil lykkedes igen, siger Asger Jacobsen.

Ad to omgange har man reduceret antallet af ansatte i det opkøbte firma - fra 160 til nu omkring 50. Det skyldes lukningen af en voldsomt tabsgivende ny fabrik Scanflavour havde anlagt i Møldrup samt en effektivisering af den tilbageværende fabrik i Møldrup og Essentia's fabrik i Hobro.

Essentia er verdensledende indenfor animalske proteinløsninger samt smagskoncentrater til fødevareindustrien.

Omsætningen hos hele LGI Denmark er vokset fra 2,6 milliarder til nu næsten 2,8 milliarder kroner i 2018.