Drømmen om at blive den nye J.K. Rowling

23 børn og unge er i denne uge på forfatterskole på Sønderborg Bibliotek. Ambitionen er at blive ny forfatter.

Han er med for anden gang, og han kan i fritiden lide at fordybe sig i børnelitterære værker så som Harry Potter af J.K. Rowling og science fiction-bogen Red Rising af Pierce Brown.

- Forfatterskolen giver mulighed for at lære nye verdener med science fiction og fantasy-genren, og det giver en masse magi til mine fortællinger med undervisningen, siger Arthur Hindø.

- Jeg kan lide at skrive om fantasy, og jeg får stor inspiration og fantasi til mine historier ved at være med på skolen, siger hun.

En af dem er Freja Nissen på 12 år, som er med for første gang.

- Disse terninger skal vi bruge til at skabe forskellige science fiction-temaer til vores historie, fortsætter han.

Sønderborg - Vi skal have sparket inspirationen i gang til vores tekster, siger Bjarke Schøjdt Larsen til eleverne.

Forfatterskolen på Sønderborg Bibliotek foregår mandag 6. august-fredag 10. august på Sønderborg Bibliotek.Forfatterskolen startede i 2014 og har været efterspurgt blandt børn og unge alle årene. Underviserne er nye hvert år, og denne gang står børneforfatterne Nicole Boyle Rødtnes og Bjarke Schjødt Larsen for arrangementet.

Stor efterspørgsel på magi og fantasy

Dorte Larsen er børnebibliotekar og tovholder for forfatterskolen, der har foregået siden 2014, og hun mærker en efterspørgsel på arrangementet.

- Det har været en succes gang på gang med en stor interesse hos de unge, og vi kan næsten ikke tage flere deltagere ind, siger hun og fortsætter:

- Udover at de øver sig i at få bedre skriveteknik og genrelæring, får de mange sociale kontakter og venskaber ved at være med, siger Dorte Larsen.

For Bjarke Schjødt Larsen og Nicole Boyle Rødtnes giver det inspiration at lave forfatterskole med fokus på børnelitteratur.

- Det er fedt at se den energi og koncentration, som børnene og de unge giver med deres fortællinger, siger Bjarke Schjødt Larsen.

- Vi hører, hvad de unge interesserer sig for af litteratur, og både fantasy og science fiction er populære genre, siger Nicole Boyle Rødtnes, der påpeger, at forfatterskole først er opstået de senere år for børn og unge.

- Dengang vi var unge, havde vi ikke samme muligheder for at deltage på en forfatterskole, i dag foregår skrivearrangementer mange steder i landet, siger hun.