Dreng smadrede ruder i 65 biler: Jeg kedede mig

En 15-årig dreng ødelagde henover en weekend i marts bilruder for trekvart million kroner, ligesom han senere øvede hærværk mod politigården i Tønder. Flere i hærværksbanden skal for retten.

Sønderjylland: Bevæbnet med en bushammer - sådan en lille rød hammer, man finder i busser og rutebiler - gik en 15-årig dreng fra Aabenraa-området alene eller sammen med en flok venner amok mod 64 biler og en lastbil, der alle fik ruderne smadret. Drengen stod mandag tiltalt ved Retten i Sønderborg for en lang række tilfælde af omfattende, systematisk og organiseret hærværk, hvor der er smadret ruder for i alt cirka 750.000 kroner i løbet af få dage over en weekend midt i marts 2018.

- Vi havde ikke rigtigt noget at lave. Vi kedede os, lød forklaringen fra den nu 16-årige dreng.

Han erkendte stort set alt, og han blev idømt en ungdomssanktion. Han skal tilbringe mindst to måneder på en sikret institution for unge kriminelle, og derefter i op til et år på en åben døgninstitution. Han skal være i en eller anden form for socialpædagogisk indsats til han fylder 18 år. Alt efter om indsatsen virker, kan han flyttes frem og tilbage mellem åben og sikrede institutioner. Han er nu på den sikrede institution Koglen.

Der kom aldrig noget egentlig motiv frem om, hvorfor han og de andre unge i en amokrus ødelagde 65 biler på få dage. Det var tilsyneladende ikke for at stjæle fra bilerne, eller de få private hjem, der også fik smadret ruder - eller på Felsted Centralskole. Det var angiveligt alene udløst af kedsomhed.