Delfi Electronics lukker: 50 medarbejdere sendt hjem

- Jeg er ikke overrasket over, at det sker, for vi har haft en meget stor gæld, som vi ikke har kunnet finde en løsning på, siger Hans Damm.

Sønderborg: Det er triste dage for medarbejderne hos Delfi Electronics på Augustenborg Landevej. Fredag fik de beskeden fra ledelsen om at tage hjem fra arbejdet uden løn.

Jeg skal være den første til at beklage det over for vores medarbejdere.

Blev grundlagt i 1992 af tre danskere under navnet Delfi Tech Manufacturing Ltd. med hovedkontor i Hong Kong og salgskontor i Hamborg. Åbnede i 1996 fabrik i Shenzhen, Kina. I 2001 udvidede Delfi med en fabrik i Danmark - Delfi Electronics - ved at opkøbe konkursboet efter Hørup-virksomheden SJ Electronics. I 2006 rykkede den fra Sydals og til Augustenborg Landevej. Har 50 ansatte, som er en blanding af ufaglærte, funktionærer, ingeniører og teknikere.

Ærgrer sig

Hans Damm blev i september 2017 eneaktionær i Delfi Electronics, som har haft en fabrik på Als siden 2001. Firmaet blev grundlagt i 1992 af tre danskere under navnet Delfi Tech Manufacturing Ltd. med hovedkontor i Hong Kong og salgskontor i Hamborg.

I 2006 rykkede firmaet fra Sydals og til Augustenborg Landevej. Medarbejderne består af ufaglærte, funktionærer, ingeniører og teknikere, der både udvikler, producerer og sælger intelligente elektroniske løsninger.

Salgsordren har dog haft svære betingelser på det seneste, og Hans Damm er ærgerlig over beslutningen, som bestyrelsen har taget, men han ser ikke nogen anden udvej:

- Det er meget kedeligt. Vi har ikke kunnet forsvare at fortsætte, og jeg skal være den første til at beklage det over for vores medarbejdere, siger Hans Damm.

Han vil ikke oplyse, hvor stor en gæld som virksomheden har, eller hvilke yderligere konsekvenser det får for firmaet, men medarbejderne er blevet oplyst om, at de ikke skal møde på arbejde mandag den 1. oktober.