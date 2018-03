Dansk frokost på vej frem

Der er utallige muligheder for en god frokost, når man ikke selv har madpakken med på arbejde eller har et møde midt på dagen. Her er nogle bud fra solid dansk mad over en hotdog til gourmet-smørrebrød.

Frokost. Som så meget andet godt kommer ordet sydfra. Det stammer fra det middelnedertyske vrokost - tidlig kost - der kom ind i det danske sprog i 1500-tallet, som betegnelse for morgenmåltidet. Men siden 1900-tallet var det et navn for måltidet midt på dagen. Tidligere spiste mange den varme mad - middagsmaden - som ordet siger - midt på dagen. Men efterhånden som også kvinderne kom i arbejde udenfor hjemmet og flere flyttede til byerne, så blev frokosten til smørrebrød. Eller madpakke. Rugbrød med pålæg. Men de seneste årtier har alverdens køkkener fra Italien over Asien og Mellemøsten fundet vej til Danmark. Pizza, chinabox og en shawarma eller rullekebabben - eller bare en sandwich - udgør efterhånden mange danskeres frokost. De udenlandske erstatninger for madpakken har især gjort sit indtog i de større danske byer, men dansk mad er ved at få et comeback

Moderne klassikere I København fejrer smørrebrødet store succes'er - både de traditionelle steder som Schønnemanns, men også en del steder, hvor det danske smørrebrød fås i nye fortolkninger af de klassiske stykker. Det kan være hos Aamanns, Restaurant Palægade eller Restaurant Koefoed, hvor "et stykke højtbelagt" smørrebrød får en helt ny betydning. Her ses ikke slikasparges fra dåse og en appelsinskive på snart sagt ethvert stykke brød. Det er hjemmelavet, og det er råvarer af høj kvalitet. Netop sådan et koncept er Huset Blom ved at lægge sidste tanker i. - Vi vil i gang med smørrebrød. Vi tror på, at sønderjyderne er klar til virkelig godt smørrebrød - det skal være klassikere med et moderne twist, siger Pia Bartholin. Hun driver sammen med sin mand Klaus Bartholin Huset Blom, der er en af Sønderborgs højt profilerede restauranter. Her slår de sig op på det, de kalder for delemad. Sådan vil det også være med smørrebrødet. - Vi tror på, at det giver den hyggeligste og bedste oplevelse. Altså et stykke smørrebrød er til to, og på den måde kan man jo også smage flere slags, siger Pia Bartholin. Hun og ægtefællen har været på researchture rundt i landet - fra Frederikshavn til København. - Vi vil lave alt selv. Rugbrødet, marinere sildene selv, vi ryger selv fisk og kød, hjemmelavede ristede løg og syltede sager. Alt vil være hjemmelavet, også vores øl, vi er ved at brygge og vores snapse, fortælle Pia Bartholin. Hun forventer, at deres nye frokostkoncept med det danske smørrebrød er klar midt i marts. Indtil da serveres delemad, der er mere en række kolde og lune retter. Det kunne være Fanølaks, kutterrejer, sprængt kalvebryst med løgmarmelade, kyllingeterrine med syltede løg og sennepsmayonaise, en spansk lomo med gulerodspuré og grøn pesto, langtidsstegt gris og lidt sønderjysk blåskimmelost med hjemmelavet appelsinmarmelade. 189 kroner - eller cirka det samme som en caféburger med en kurv pomfritter, der fås på stort set enhver café.