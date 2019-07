Danfoss-fond og Linak Holding skyder 1,2 milliarder kroner i Nordals Ferieresort

NORDALS: Bitten & Mads Clausens Fond, Linak Holding og Sønderborg kommune skyder de nødvendige 1,3 milliarder kroner i Nordals Ferieresort, som skal stå klar til at tage imod besøgende 2023.

Første spadestik tages næste år inden for den tidsramme, der er for at få dispensation til at bygge i kystbeskyttelsesområdet. Det fortæller formand i Bitten & Mads Clausens Fond, Peter Mads Clausen, Bent Jensen, Linak Holding, og borgmester i Sønderborg Erik Lauritzen, Socialdemokratiet.

De to investorer skyder hver 250 millioner kroner i ferieresortet. Resten af beløbet lånes. Lånene er sikret. Sønderborg kommune skyder 100 millioner kroner i projektet.

- Vi var jo med i den der visionsgruppe for Nordals, men vi havde ikke drømt om, vi skulle arbejde med at investere i sådan nogle ting som et ferieresort. Hver gang vi snakkede om, hvem der skulle finansiere det, blev der så mærkeligt stille. Vi kunne jo godt se, hvor pilen vendte henad. For mit vedkommende er det fantastisk. Jeg er født og opvokset på Nordals og vil gerne give noget tilbage, siger Bent Jensen, der er glad for at have truffet beslutningen om at skyde en stor pengesum uden sidestykke i turismen på Nordals.

- Vi har sammen med kommunen dannet et udviklingsselskab, og vi spurgte os selv, hvad snakker vi egentlig om. Hvor store er investeringerne, og hvordan får vi det hele finansieret. Vi har i forløbet vænnet os til tanken om, at vil vi det her projekt, så bliver vi nok nødt til at gøre det selv. Efterhånden som projektet er blevet mere krystalliseret ud, har vi sagt, vi vil se, hvad det bliver til, og så er vi også villige til at støtte ferieresortet med 1,2 milliarder kroner, siger Peter Mads Clausen, der er personlig ven med Bent Jensen.