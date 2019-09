Pengene har også gjort det muligt at lave et mobilt kraftværk på saltkraft, som kan kobles direkte på eksisterende geotermiske-kraftanlæg i Danmark og resten af verden uden omstilling eller udbygning af forsyningsnettet.

Støtten har betydet, at SaltPower har testet deres CO2-fri teknologi og udviklet et pilotanlæg, som anvender geotermisk vand fra undergrunden.

Konkret har SaltPower fået 7,8 millioner kroner af Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) - en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen, der støtter ny teknologi, som er med til at fremme vedvarende energi.

- Vi har med deres hjælp løftet teknologien fra nogle beregninger på en serviet til laboratoriet, videre til et pilotprojekt og nu et fuldt skala demonstrationsanlæg. Det er fuldt fart på. Vi er nået virkelig langt på kort tid, siger Henrik Tækker Madsen, projektleder og direktør i SaltPower og med siden begyndelsen i 2015.

Det hele begyndte med et glas saltvand, som Danfoss-arving Jørgen Mads Clausen fik serveret i 2015 på det geotermiske anlæg ved Spang i Sønderborg. Her har vandet et saltindhold på 16 procent. I Tønder findes der sågar et saltindhold op til 33 procent, hvilket er i stil med Det Døde Hav. Clausen så store muligheder i en energiproduktion, der ikke var afhængig af hverken vind eller sol og eneste "udstødning" var fortyndet saltvand, som kunne ledes ud i havet. Han kunne ikke finde noget på Google om saltkraft, og så han fik en forsker fra Aalborg Universitet til at hjælpe. I 2016 præsenterede han sit nye firma SaltPower foran 120 indbudte gæster ved det første forsøgsanlæg, der var koblet sammen med netop Sønderborg Geotermi i Spang. Den gang var forventningen, at der var potentiale for et 1 MW saltkraftanlæg, der årligt ville kunne producere strøm til omkring 2500 husstande. SaltPower har udviklet konceptet og teknologien i samarbejde med Aalborg Universitet og Danfoss. Først kom der er pilotanlæg placeret på det geotermiske anlæg i Sønderborg og senere er der blevet fremstillet et mobilt demonstrationsanlæg, der i øjeblikket er ved Dansk Salt i Mariager.

Potentialet er enormt

SaltPower bruger vand med høje mængder salt til at udvinde vedvarende CO2-fri elektricitet via osmose. Saltvand og ferskvand er adskilt med en membran, og osmosen betyder, at saltvandet naturligt vil trække ferskvandet til sig igennem denne membran, som derved udgør drivkraften i en elturbine.

Osmose er ikke nyt, men det er måden hvorpå SaltPower udnytter den. Kort sagt, så betyder den ny teknologi, at jo højere saltindhold der i vandet, jo højere tryk er der i membranen og derved også mere energi.

Saltvand fra Det Døde Hav kan for eksempel skabe et vandsøjletryk på 3-4 kilometer og i vand fra den danske undergrund kan med denne metode producere et vandtryk på højde med bjerge. Til sammenligning så kan Hoover-dæmningens elturbiner i USA skabe et vandsøjletryk på blot 180 meter.

- Potentialet er enormt globalt set både med geotermi og andre saltforekomster. Indenfor de næste par år skulle vi gerne have gang i salget, forklarer Henrik Tækker Madsen.

SaltPower tester i øjeblikket deres anlæg hos potentielle kunder i både Danmark og udlandet. Blandt andet er man i gang hos Dansk Salt i Mariager, der er Skandinaviens og Nordtysklands eneste producent af vakuumsalt.

- Vi skal have teknologien løftet over i store anlæg, der vil kunne producere mere og mere energi og med mindre saltindhold i vandet. Men det stopper ikke her. Teknologien kan også bruges til energilagring, forklarer Henrik Tækker Madsen og understreger, at sidstnævnte kun er på idéplanet.