Da Jan Rytkjær Callesen ikke blev genvalgt til Folketinget for Dansk Folkeparti, gik han psykisk helt ned. Han mener selv, han har haft en depression - og han havde svært ved at rumme, at han fra den ene dag til den anden ikke længere var et travlt medlem af Folketinget. Jeg gik fra de bonede gulve til ingenting, siger han.