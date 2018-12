Buschauffør suspenderes for en hård opbremsning

- Nogle store børn fra skolen i Nordborg råber og skriger i bussen og kalder mig sure kælling. Jeg stoppede ikke ved Oksbølvej. Det har jeg fået at vide, vi ikke gør. Jeg kørte mod det gamle kommunekontor. De blev ved med at støje, så jeg tænkte, det gider jeg ikke finde mig i, nu skal de få lov at gå lidt. Jeg bremsede hårdere, end jeg ville. En ældre mand faldt. Jeg indrømmer, det ikke var i orden, siger Catharina Andersen, der var glad for sit job som chauffør.

Efter endt kørsel blev hun kaldt ind på kontoret og bortvist. To dage forinden havde hun foretaget en hård opbremsning med bus 223 i højde med det tidligere rådhus i Nordborg. Hun mener selv, hun blev forstyrret af støjende skolebørn i bussen. Hun indrømmer, opbremsningen var for hård, men synes sanktionen er ude af proportioner. Den 57-årige kvinde får tre ugers karantæne efter ti år som buschauffør uden tidligere klager.

RUTE 223: Torsdag i sidste uge blev uventet for Catharina Andersen hendes sidste arbejdsdag som buschauffør for Sydtrafik.

Det kan gå højt for sig, når mange skal med bussen til og fra arbejde og skole, og det fik i sidste uge en chauffør til at træde uhensigtsmæssigt hårdt på bremsen, så hun er nu suspenderet, og personerne på billedet har ikke noget med den hændelse at gøre, men det er dog lignende skolebusser.Arkivfoto: Timo Battefeld

En hård nyser

- Det er en hård nyser at blive smidt ud her og nu for en enkeltstående forseelse. Selvfølgelig skal man som chauffør være bevidst om, man har ansvaret for passagerernes sikkerhed. Løse børn er ikke sjove at have i bussen. En chauffør skal koncentrere sig om kørslen og kan ikke gå hen og sige til dem om at sætte sig ned. Det kan være svært at fokusere på trafikken i sådan en situation, siger tillidsmand Gitte Persson-Baumann.

Hun forsvarer ikke den risikofyldte situation, men synes, straffen er for hård i et førstegangstilfælde.

- Jeg appellerer til, en advarsel måtte være nok. Det er en hård sanktion. Den er ikke på sin plads. Det har store økonomiske og personlige konsekvenser. Så fed en hyre får vi altså heller ikke, at vi bare har overskud til tre ulønnede uger på kontoen, siger Gitte Persson-Baumann.

- Vi havde et eksempel med en chauffør i Kolding, der fik en advarsel for at smide en mor og et støjende barn ud af bussen. Der skulle man tro, 5000-6000 mennesker havde været med den bus, så mange kommentarer var der. Chaufførerne er under pres, siger tillidsmanden.